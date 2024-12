Microsoft compte frapper fort dès janviers avec son Xbox Game Pass, l'offre d'accès à des jeux vidéo par abonnement qui reste actuellement la plus fournie et la plus rentable pour les joueurs loin devant la concurrence.

Et pour le mois de janvier 2025, on connait déjà la liste des 5 jeux qui seront proposés à l'ensemble des abonnés aux formules Standard, PC et Ultimate.

Voici donc la sélection proposée par Microsoft :

Liste des jeux Xbox Game Pass (Consoles)

Carrion - 2 janvier

Road 96 - 7 janvier

Eternal Strands - 28 janvier

Sniper Elite : Resistance - 30 janvier

Citizen Sleeper 2 - 31 janvier



Liste des jeux PC Game Pass (PC)

Liste des jeux Xbox Game (Cloud)

Rappelons qu'une deuxième salve est attendue en milieu de mois pour les abonnés Ultimate et PC. Actuellement le catalogue permanent regroupe plus de 400 titres dont les dernières sorties des studios Xbox avec notamment le dernier Call of Duty Black Ops 6 ou encore Indiana Jones et le Cercle ancien.