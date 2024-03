Le mois de mars 2024 s'annonce particulièrement intéressant pour les abonnés au service Xbox Game Pass de Microsoft. La marque vient de dévoiler la sélection des jeux qui seront ajoutés aux services sans surcout pour les joueurs, avec quelques gros titres issus du rachat d'Activision Blizzard.

La marque l'avait annoncé il y a quelques semaines, Diablo 4 fait partie des jeux qui seront accessibles à la fin du mois de mars, le 28 plus précisément. Et pour faire patienter, Microsoft a prévu une sélection de jeux alléchante.

La sélection de mars s'annonce assez variée puisque l'on pourra compter sur ces titres :

Warhammer 40,000: Boltgun (Cloud, Console, & PC) -déjà disponible

(Cloud, Console, & PC) -déjà disponible PAW Patrol World (Cloud, Console, & PC) – déjà disponible

(Cloud, Console, & PC) – déjà disponible SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated (Cloud, Console, & PC) – 12 mars

– (Cloud, Console, & PC) – 12 mars Control Ultimate Edition (Cloud, Console, & PC) – 13 mars

(Cloud, Console, & PC) – 13 mars No More Heroes 3 (Cloud, Console, & PC) – 14 mars

(Cloud, Console, & PC) – 14 mars Lightyear Frontier (Game Preview) (Cloud, PC, & Xbox Series X|S) – 19 mars

(Game Preview) (Cloud, PC, & Xbox Series X|S) – 19 mars MLB The Show 24 (Cloud & Console) – 19 mars

Microsoft ajoute :

Les joueuses et joueurs pourront également découvrir, dès le 14 mars, le nouveau DLC Age of Empires II: Definitive Edition – Victors and Vanquished

Les joueuses et les joueurs pourront redécouvrir l’histoire en incarnant Ragnar Lothbrok, Oda Nobunaga, Charlemagne et bien d’autres figures emblématiques. Comprenant 19 scénarios épiques en solo, “Victors and Vanquished” s’accompagne également de nouvelles musiques et de nouveaux succès, pour de nouvelles aventures disponibles le 14 mars. Les précommandes sont dès maintenant ouvertes, avec une remise de 15% sur le Microsoft Store et Steam.