Le Xbox Game Pass vient d'accueillir la seconde vague des jeux qui sont accessibles sans surcout auprès des abonnés au service. Après un début de mois on ne peut plus calme, la sélection se renforce et devrait ravir les joueurs.

Notons que ce mois de mars est particulièrement attendu puisqu'il signe l'arrivée des premiers titres liés au rachat d'Activision Blizzard et notamment Diablo IV accessible dès le 28 mars prochain, et ce sans limite de durée, le titre venant intégrer le catalogue permanent du Xbox Game ass.

Voici donc la liste des jeux disponibles dans le Xbox Game Pass pour ce mois de mars :

Lightyear Frontier (Game Preview) (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - dès aujourd’hui

MLB The Show 24 (Cloud et Console) - dès aujourd’hui

The Quarry (Cloud et Console) - le 20 mars

Evil West (Cloud, Console, et PC) - le 21 mars

Terra Invicta (Game Preview) (PC) - le 26 mars

Diablo IV (Console et PC) - le 28 mars

Open Roads (Cloud, Console, et PC) - le 28 mars

Ark: Survival Ascended (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - le 1er avril

F1 23 (Cloud) - le 2 avril

Superhot: Mind Control Delete (Cloud, Console, et PC) - le 2 avril

Au passage, on connait déjà une partie de la sélection du mois d'avril qui devrait se composer de ces titres :