Le mois de mai s'annonce particulièrement intéressant pour les joueurs Xbox et notamment ceux abonnés à la formule Xbox Game Pass qui permet d'accéder à une vaste collection de jeux et de profiter des dernières sorties des studios Microsoft dès leur jour de lancement.

Pour ce mois de mai, ce sont ainsi 9 jeux qui sont annoncés dans le service, la liste devant s'étoffer au fil des jours puisque Microsoft propose une diffusion de jeux gratuits tout au long du mois, notamment pour respecter les jours officiels de lancement de ses studios.

Voici donc les titres que l'on peut attendre dans l'abonnement :

Liste des jeux Consoles

Besiege - 1 mai

Redfall - 2 mai

- Ravenlok - 4 mai

Weird West : Definitive Edition (Xbox Series X etS) - 8 mai

Fuga : Melodies of Steel 2 - 11 mai

Amnesia : The Bunker - 23 mai

Railway Empire 2 - 25 mai

Farworld Pioneers - 30 mai

Liste des jeux PC

Besiege - 1 mai

Redfall - 2 mai

Ravenlok - 4 mai

Shadowrun Trilogy - 9 mai

Fuga : Melodies of Steel 2 - 11 mai

Liste des jeux Cloud

Besiege - 1 mai

Redfall - 2 mai

Ravenlok - 4 mai

Fuga : Melodies of Steel 2 - 11 mai

L'offre Xbox Game Pass est disponible sur Xbox, PC et Cloud et donne accès à un catalogue de plus de 400 titres renouvelés régulièrement et de bénéficier des titres produits par les studios Microsoft dès leur jour de lancement.