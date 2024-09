Microsoft a annoncé l'arrivée de 7 nouveaux titres au sein de ses formules Xbox Game Pass, le service par abonnement qui permet d'accéder à un catalogue de jeux, ainsi qu'aux titres des studios Microsoft et partenaires dès leur lancement.

Comme chaque mois, Microsoft fait plus fort que Sony en proposant davantage de titres ainsi que des jeux plus récents, dont certaines sorties day one.

Voici donc la liste des jeux annoncés pour ce début de mois de septembre 2024 :

Jeux Xbox Game Pass de septembre 2024 (Consoles)

Star Trucker - 3 septembre

Age of Mythology : Retold - 4 septembre

Expeditions : A MudRunner Game - 5 septembre

Riders Republic - 11 septembre

Train Sim World 5 - 17 septembre

Jeux PC Game Pass de septembre 2024 (PC)

Frostpunk 2 - 20 septembre (PC et plus tard sur console)

Ara : History Untold - 24 septembre (PC)

Jeux Xbox Game Pass de septembre 2024 (Cloud)

Notons que, comme à l'accoutumée, Microsoft proposera plusieurs vagues de déploiement. Plusieurs jeux devraient ainsi faire grossir la liste d'ici quelques semaines.