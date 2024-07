Microsoft a récemment fait un grand coup de ménage au sein de sa formule Xbox Game Pass. Le Xbox Game pass pour console a ainsi été purement mis de côté, tandis que les offres Ultimate, PC et Core ont vu leurs prix augmenter dans la foulée.

Face à ces hausses de prix, certains utilisateurs avaient pris pour habitude d'appliquer une certaine technique : acheter des pass 12 mois à l'avance lorsqu'ils sont en promotion ou juste à la veille des hausses tarifaires et les activer sur leur compte.

On pouvait ainsi cumuler des années d'accès au service en profitant des prix initiaux, à condition de payer d'avance les cartes en question, ou même directement auprès de Microsoft.

Mais cette technique vit ses derniers jours : Microsoft a annoncé sur le site officiel de XBox qu'il ne sera ainsi prochainement plus possible de cumuler plus de 13 mois au service à compter du 18 septembre prochain.

Avec la hausse des prix prévue pour le 12 septembre prochain (pour les abonnés, la hausse étant déjà en place pour les nouveaux clients), nombreux sont celles et ceux qui ont déjà pris le pli d'ajouter 1 ou 2 ans d'avance sur leur compte...

Reste à savoir si la décision de Microsoft sanctionnera ceux qui ont plus de 13 mois d'abonnement en stock au 18 septembre. Il y a peu de chance de voir Microsoft capable de proposer une compensation quelconque, il serait donc logique de penser que ce n'est qu'à compter du 18 septembre qu'il ne sera plus possible de cumuler davantage de 13 mois d'abonnement sur son compte. Celles et ceux qui l'auraient ainsi fait avant la date en question seraient alors tranquilles.