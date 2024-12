La franchise Call of Duty appartient à Microsoft depuis presque un an maintenant suite au rachat d'Activision-Blizzard-King. Et beaucoup pensaient que Microsoft allait ajouter les anciens volets de la saga au sein de son Xbox Game Pass.

Mais force est de constater que ce n'est pas le cas et que Microsoft a pour l'instant simplement joué du lancement de Black Ops 6 proposé dès sa sortie dans son abonnement afin de doper les ventes de son Xbox Game Pass.

Les anciens Call of Duty dans le Xbox Game Pass ?

Les choses sont toutefois sur le point de changer puisque depuis ce 9 décembre, trois anciens titres développés par Infinity Ward sont apparus sur le Microsoft Store : Call of Duty et son extension United Offensive, Call of Duty 2 ainsi que Call of Duty 4 Modern Warfare. Chaque titre est proposé au tarif de 19,99€.

Rappelons que pour qu'un jeu soit intégré au Game Pass, sa présence au sein du Microsoft Store est obligatoire... Cela pourrait ainsi signifier que Microsoft prépare l'intégration des trois titres dans son catalogue de jeux accessible par abonnement. Une annonce allant dans ce sens pourrait avoir lieu lors des Game Awards.