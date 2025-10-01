Microsoft réorganise le Xbox Game Pass en abandonnant les anciennes formules au profit de trois nouvelles formules qui sont annoncées enrichies.

Le forfait Core à 6,99 € par mois cède sa place une formule Essential à 8,99 € par mois (+30 %), tandis que le forfait Standard se mue en formule Premium en conservant le même tarif de 12,99 € par mois.

Dans le haut du panier, c'est la douche froide. Pas de changement de nom pour la formule Ultimate, dont le tarif grimpe de 17,99 € par mois à 26,99 € par mois, soit une hausse de 50 %.

Qu'est-ce qui justifie la nouvelle formule Ultimate ?

Pour légitimer ce nouveau prix, Microsoft a considérablement amendé sa formule la plus onéreuse. L'abonnement Xbox Game Pass Ultimate intègre notamment Fortnite Crew (en novembre) et Ubisoft+ Classics.

La promesse est également celle d'un accès à plus de 75 jeux disponibles dès leur sortie chaque année. Le service de cloud gaming sort officiellement de sa phase bêta, garantissant " un streaming de meilleure qualité et de temps d’attente réduits au minimum ".

Enfin, le programme de fidélité Rewards avec Xbox est repensé, permettant désormais de gagner jusqu'à 100 € par an en points Microsoft Rewards simplement en jouant.

Que proposent les formules Essential et Premium ?

Les nouvelles formules d'entrée et de milieu de gamme cherchent à clarifier l'offre, tout en y intégrant désormais des fonctionnalités clés.

Chaque abonnement, y compris Essential, inclut l'accès au multijoueur en ligne, au cloud gaming et à un catalogue de jeux sur PC et console. La différence principale réside dans la taille de la bibliothèque.

La formule Premium donne accès à plus de 200 jeux, ainsi que tous les jeux publiés par Xbox dans les 12 mois suivant leur sortie. La formule Essential se concentre sur un catalogue de plus de 50 jeux.