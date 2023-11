C'est une situation qui avait déjà été évoquée lorsque le grand public a découvert la puissance des intelligences artificielles génératives comme ChatGPT : l'ia pourrait permettre à nombre de secteurs d'activité d'accélérer la production de contenu, notamment celui du jeu vidéo.

Microsoft a ainsi noué un partenariat de plusieurs années avec Inworld AI pour la création d'un outil baptisé "AI design copilot" qui devrait assister les développeurs et les studios de jeux vidéo dans la création de personnages, de scénarios, lignes de dialogue, quêtes et level design.

Les outils produits serviront les studios Xbox de Microsoft, mais pas que puisque le groupe compte plus largement les proposer à tous les studios qui seraient intéressés.

C'est au niveau des PNJ que l'on devrait le plus rapidement profiter des bienfaits de l'IA avec des interactions très poussées et des dialogues à multiples embranchements. Ces PNJ pourront également disposer d'une certaine personnalité et adapter le ton de leurs réponses en fonction de l'utilisateur.