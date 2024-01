Baldur's Gate 3 avait déjà suscité la polémique pour une partie de son contenu à caractère adulte, et plus précisément des scènes de nu et de sexe (notamment avec un ours).

Plus largement, le titre offre une grande liberté aux joueurs dans la création de leur personnage et dans leur apparence. Il est ainsi permis aux joueurs de dévêtir complètement leur personnage.

Certains joueurs ont ainsi été récemment bannis pour "publication de contenus sexuels". Dans les clips et captures d'écran réalisées, les joueurs avaient dévêtu leur personnage, qui apparaissait donc nu tel que le jeu le permet, sans aucun mod ou autre.

Des captures privées, qui ne le sont finalement pas...

La situation est d'autant plus problématique qu'il est possible de faire une capture d'écran et du partage simplement via un bouton dédié sur la manette Xbox, et que Microsoft fait tout pour encourager le partage communautaire...

L'affaire pointe du doigt un problème : de base, les consoles Xbox sont configurées pour sauvegarder automatiquement les captures d'écran et vidéos sur les serveurs publics de Microsoft, qui sont ainsi accessibles à n'importe quel utilisateur du réseau Xbox, y compris les mineurs.

Prendre une capture d'écran ou vidéo de contenu affichant de la nudité, qui est ensuite partagée au public, est une enfreinte aux règlements de la communauté Xbox... Sauf que tous les utilisateurs ne souhaitaient pas forcément partager leurs captures.

Plusieurs joueurs ont ainsi été bannis à cause de Baldur's Gate 3, on ne sait pas encore si les bannissements sont définitifs. Plus largement, c'est Microsoft qui parait fautive ici, en imposant le partage automatique des captures sur le réseau public par défaut.