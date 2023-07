Après un an de bons et loyaux services, l'interface Xbox va évoluer pour proposer une refonte totale et préparer l'arrivée de nouveaux services et options.

Qu'il s'agisse des Xbox One ou Xbox Series S/X , il va prochainement y avoir du changement dans l'interface de l'écosystème de Microsoft. La marque teste depuis quelques jours une toute nouvelle interface auprès de ses testeurs du programme Xbox Insiders.

Une nouvelle interface plus aérée

L'interface Xbox a ainsi été largement simplifiée pour se montrer plus aérée et laisser davantage de place à l'affichage d'écrans personnalisés, mais également proposer des vignettes de visuels de jeux plus grandes.

Microsoft a réarrangé ses différentes lignes et colonnes et mis en avant une option pour modifier le fond d'écran et l'adapter de fonction dynamique au jeu en cours d'utilisation.

La page d'accueil suggère également d'épingler ses jeux et applications préférées, mais également du contenu de streaming.

Le déploiement à plus large échelle aura lieu dans les semaines qui viennent.