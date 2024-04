Après une vaste restructuration interne, des changements de postes et une vague de licenciements, le département Xbox doit aller de l'avant. Et la directrice Sarah Bond mise en place en octobre dernier souhaite remotiver les troupes en évoquant l'avenir de la marque.

La patronne de la marque Xbox a donc envoyé un email à l'ensemble des équipes, email qu'a pu récupérer WindowsCentral.

Dans une première partie, Sarah Bond rappelle les efforts réalisés en interne au fil des derniers mois et félicite les équipes pour avoir réussi à progresser sur les 6 derniers mois.

Elle félicite notamment les équipes dédiées au développement de la nouvelle génération de matériel "avec pour objectif de réaliser le plus grand saut technologique jamais réalisé en une génération".

Elle ajoute " Nous avons innové dans le domaine de l'intelligence artificielle intégrée et dédiée aux jeux, en nous concentrant sur la création de valeur pour les joueurs et les développeurs en matière de découverte, d'engagement et d'optimisation pour les créateurs."

Vient ensuite le temps d'évoquer l'intégration des structures du groupe Activision Blizzard King : " Nous allons intégrer les titres d'Activision Blizzard King au sein de nos services. Nous avons déjà lancé Diablo IV dans le Game Pass et la Xbox est ainsi rapidement devenue la première plateforme pour les joueurs du titre. Prochainement, nous intégrerons Battle.net tout en lançant CoD : Warzone Mobile et en peaufinant Hellblade II, Avowed ainsi qu'Indiana Jones and the Creat Circle."

Autre sujet évoqué, le catalogue de titres Xbox et la volonté de conserver une forme de rétrocompatibilité pour les prochaines machines :

"Nous avons constitué une nouvelle équipe dédiée à la préservation des jeux, qui est un élément capital pour nous tous chez Xbox ainsi que plus globalement, pour toute l'industrie.

Nous nous appuyons sur notre expérience en matière de rétrocompatibilité pour nos joueurs, et restons déterminés à maintenir l'énorme bibliothèque de jeux Xbox pour les générations futures."

Ces déclarations internes interviennent seulement deux mois avant l'importante conférence Xbox 2024 qui sera très certainement l'occasion pour la marque de dévoiler une ou plusieurs nouvelles consoles. On évoque une nouvelle Xbox Series X pro plus performante, mais également une console portable qui pourrait justement puiser dans le Cloud gaming pour profiter d'une grande partie de la bibliothèque de jeux Xbox...