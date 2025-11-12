Le doute n'est quasiment plus permis. Si Microsoft reste officiellement muet sur sa prochaine console, les indices s'accumulent et pointent tous dans la même direction : la future Xbox sera un PC de salon. Entre les rumeurs persistantes et les déclarations des dirigeants, c'est la dernière mise à jour du kit de développement (GDK) qui vend la mèche.

En octobre 2025, Microsoft a déployé de nouveaux outils pour les studios. Leur objectif est clair : unifier totalement le développement entre la console et le PC, en préparation d'une machine hybride.

Quels sont ces nouveaux outils qui changent tout ?

La mise à jour du Game Development Kit (GDK), détaillée par Windows Central, est une véritable boîte à outils pour la fusion. L'idée est d'inciter les développeurs à adopter massivement le "Xbox Play Anywhere" (un seul achat pour jouer sur console et PC) avec un minimum d'efforts.

Plusieurs nouveautés se démarquent :

PlayFab Game Saves : Une extension du cloud-save Xbox qui inclut désormais... Steam . L'objectif est de gérer la progression des sauvegardes entre les écosystèmes, sans que le studio n'ait à développer son propre système.

: Une extension du cloud-save qui inclut désormais... . L'objectif est de gérer la progression des sauvegardes entre les écosystèmes, sans que le studio n'ait à développer son propre système. GameInput : Une nouvelle API qui unifie tous les périphériques (clavier, souris, manettes) sous une seule interface. L'intégration clavier/souris sur Xbox atteint la parité avec Windows, permettant une seule base de code.

: Une nouvelle API qui unifie tous les périphériques (clavier, souris, manettes) sous une seule interface. L'intégration clavier/souris sur atteint la parité avec Windows, permettant une seule base de code. Xbox Game Package Manager : Un outil pour simplifier l'envoi des jeux. Il gère le packaging XVC (Xbox) et MSIXVC (PC) dans une seule interface, réduisant les erreurs de certification et les retards de patchs.

: Un outil pour simplifier l'envoi des jeux. Il gère le packaging XVC (Xbox) et MSIXVC (PC) dans une seule interface, réduisant les erreurs de certification et les retards de patchs. Cross-Platform Gaming Runtime : Permet aux jeux sur d'autres plateformes (comme Steam) d'utiliser les fonctionnalités sociales et d'authentification Xbox (invitations, etc.).

En quoi cela prépare-t-il la prochaine console ?

Ces outils n'ont de sens que si la future Xbox est pensée comme un PC. Des fonctionnalités comme PlayFab Game Saves ou Cross-Platform Gaming Runtimen'ont pas d'utilité si l'écosystème reste fermé.

Microsoft prépare un avenir où la prochaine Xbox ne se limitera pas à sa propre boutique. La présidente de Xbox a confirmé une machine "premium", et les tests menés sur les ROG Xbox Ally (Auto SR via NPU, interface optimisée) servent de laboratoire.



L'objectif est de combiner la flexibilité du PC (multiples launchers, bibliothèques unifiées) avec la simplicité d'utilisation d'une console.

La prochaine Xbox sera-t-elle compatible ARM ?

C'est une autre piste sérieuse. La mise à jour du GDK permet désormais aux développeurs de déclarer des attributs ARM64 et x64 au sein d'un même "build".

Cela permettrait d'obtenir des performances natives sur les appareils ARM à partir d'un seul package de jeu. Alors que Microsoft pousse pour le jeu natif sur Windows ARM, cette unification dans le GDK Xbox est tout sauf une coïncidence.

Foire Aux Questions (FAQ)

Xbox Play Anywhere va-t-il devenir la norme ?

C'est l'objectif de Microsoft. En simplifiant le processus de développement et de certification avec le Xbox Game Package Manager, la firme veut qu'un seul achat numérique donne accès au jeu sur console, PC et cloud gaming, sans effort supplémentaire pour le studio.

La prochaine Xbox aura-t-elle accès à Steam ?

Ce n'est pas confirmé, mais les indices sont là. L'ajout de PlayFab Game Saves pour synchroniser les sauvegardes avec Steam, et le Cross-Platform Gaming Runtime pour les invitations Steam, montrent que Microsoft ne considère plus Steam comme un concurrent direct sur sa future machine, mais comme une plateforme partenaire.

Quelle est la date de sortie de cette nouvelle Xbox ?

Aucune date n'est officielle. Cependant, 2026 marquera les 25 ans de la marque Xbox. Il est très probable que Microsoft commence à dévoiler sa nouvelle machine à cette occasion.