La situation se précise concernant une supposée Xbox portable : alors que Nintendo a récemment dévoilé sa Switch 2, des indices d'un partenariat entre Xbox et Asus ont fait surface autour d'une console embarquant les services de la division gaming de Microsoft.

Phil spencer "très excité" par le projet

Le dirigeant emblématique de la marque Xbox ne cache pas son engouement pour une future machine nomade. Ce dernier n'a ainsi pas hésité à commenter : "Je suis très excité" concernant l'arrivée d'une Xbox portable. Phil Spencer démontre ainsi un soutien particulier à ce projet évoqué comme une rumeur depuis plusieurs mois déjà. Cet enthousiasme affiché publiquement laisse peu de doutes sur le fait que Microsoft travaille sérieusement sur une console portable.

Premières infos : sortie, prix, caractéristiques ?

Au-delà de l'enthousiasme de son dirigeant, des informations plus concrètes, bien que non officielles, commencent à émerger concernant cette Xbox portable. Des discussions et rumeurs évoquent déjà une potentielle fenêtre de sortie fixée cette année 2025 (en fin d'année) ainsi qu'une fourchette de prix (qui graviterait autour des 500 à 600€ pour se placer au niveau des ROG Ally et Steam Deck). Les détails sur ses capacités techniques restent spéculatifs.

On ne sait ainsi pas si la machine proposera d'installer directement des jeux ou si elle sera entièrement orientée vers le Cloud Gaming de l'offre Xbox Game Pass... On connait l'attachement de Phil Spencer au projet Xbox Play Anywhere qui pourrait orienter la console vers le Cloud, mais on sait également que Microsoft prépare une version de Windows spécifique à l'environnement Xbox, ce qui laisse entendre une certaine polyvalence de la machine qui pourrait aussi se transformer en PC de poche.

Pas une, mais deux consoles distinctes ?

Face aux suppositions qui entourent l'orientation de la console, il est également probable que Microsoft ne fasse pas de réel choix.

Ainsi, on pourrait voir arriver sur le marché une console portable abordable, dont le prix serait plus proche des 300 à 400€ et qui proposerait simplement un accès au Cloud via le Xbox Game Pass. Cette machine pourrait être le projet Kennan, fruit du partenariat évoqué plus haut avec Asus. Il s'agirait en essence d'une ROG Ally révisée avec un habillage spécifique et uniquement orientée vers le Cloud mais avec la possibilité de télécharger des jeux depuis le Xbox Game Pass.

Une autre machine, produite en interne par Microsoft pourrait ensuite voir le jour d'ici 2027 avec le tout nouveau Windows optimisé et capable d'installer n'importe quel logiciel et donc aussi n'importe quel jeu. Il s'agirait d'un hybride Windows / Xbox capable d'accueillir toutes les plateformes de jeux PC.

Ce qui semble se dessiner, c'est donc une volonté claire de Microsoft de proposer une expérience Xbox en déplacement via une ou plusieurs consoles dédiées. Fort du soutien visible de Phil Spencer, ce projet s'inscrit dans une stratégie visant à étendre l'écosystème Xbox au-delà des consoles de salon traditionnelles.