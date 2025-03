Microsoft entre enfin dans le marché des consoles portables avec un projet ambitieux prévu pour 2025. Sous le nom de code **Keenan**, cette console portable Xbox se positionne comme une alternative hybride entre un PC gaming et une console traditionnelle. Développée en partenariat avec des fabricants renommés comme ASUS ou Lenovo, elle promet d’intégrer l’écosystème Xbox tout en offrant des performances optimales pour les joueurs nomades.

Une console pensée comme un PC portable optimisé

Contrairement à des consoles fermées comme la Nintendo Switch, la Xbox Portable sera davantage orientée vers une expérience de PC gaming comme on peut déjà le retrouver sur Steam Deck, Lenovo Legion Go, Asus Rog Ally... Elle fonctionnera sous une version allégée de Windows, spécialement adaptée aux écrans tactiles et aux contrôles d’une console portable. D'ailleurs, Microsoft en profiterait pour proposer son OS aux autres fabricants, espérant ainsi couper l'herbe sous le pied de Valve et de son SteamOS.

Un design marqué par l’identité Xbox

D’après les premières fuites, la Xbox Portable adopterait un design qui reflète clairement l’identité visuelle de la marque. Elle intégrera un "bouton guide Xbox" et des éléments esthétiques familiers aux utilisateurs des consoles traditionnelles.

Ce choix vise à renforcer le lien avec les joueurs habitués à l’écosystème Microsoft tout en proposant une prise en main ergonomique adaptée au jeu nomade. La machine pourrait également inclure des sticks analogiques et des gâchettes similaires à celles des manettes Xbox Series X/S.

Un positionnement face à la Nintendo Switch 2

L’arrivée imminente de la Nintendo Switch 2 place Microsoft dans une position stratégique. Avec sa console portable, le géant américain espère concurrencer directement Nintendo sur le marché du gaming nomade.

Avantage technologique : grâce à Windows et au Game Pass, la Xbox Portable pourrait offrir une bibliothèque plus vaste que celle de la Switch à son lancement.

Flexibilité : possibilité d'installer d'autres applications comme Steam ou Epic Games Store.

Cependant, le défi sera de proposer un produit compétitif en termes de prix tout en maintenant des performances élevées. La Switch reste imbattable sur son rapport qualité-prix, ce qui pourrait compliquer l’entrée de Microsoft dans ce segment. Par ailleurs, la Switch impose une optimisation drastique des jeux, tandis que le matériel proposé par Microsoft pourrait rapidement se voir technologiquement à la traine.

Date de sortie et attentes des joueurs

D’après les rumeurs, la Xbox Portable devrait être lancée dans le courant du second semestre 2025. Ce délai permettra à Microsoft d’affiner son produit tout en testant sa viabilité sur le marché grâce à son partenariat avec des fabricants tiers.

Reste à savoir ce qu'il en sera de la puissance proposée, de l'autonomie, mais également du prix. Les équivalent sont déjà nombreux sur le marché et la comparaison sera facile pour les joueurs...