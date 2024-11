Depuis l'année dernière, Xbox affiche une nouvelle stratégie qui vise à proposer ses jeux sur un maximum de plateformes. Exit certaines exclusivités et bonjour les jeux multiplateformes qui permettent de toucher bien plus de joueurs à travers le monde.

Le groupe avait réalisé un premier essai en proposant Sea of Thieve, Grounded, Hi-Fi Rush et Pentiment sur PlayStation 5 et Nintendo Switch, avec un succès particulièrement important... De quoi encourager la marque à transformer l'essai.

C'est ainsi que l'on a appris cet été que DOOM : The Dark Ages serait également publié sur PlayStation puis qu'Indiana Jones et le Cercle ancien ne serait finalement pas une exclu Xbox, mais qu'il arriverait sur PS5 au printemps 2025.

Il y a quelques jours, Phil Spencer, le patron de Xbox a confié à Bloomberg que le processus s'accélérerait prochainement et qu'il faut s'attendre à des portages d'ampleur de franchises historiquement exclusives à Xbox. Le patron indique qu'aucune franchise n'est exclue de cette stratégie et l'on pourrait ainsi voir Halo s'inviter sur PlayStation.

Le prochain Halo, actuellement en développement, tournera sous Unreal Engine 5, un moteur qui se prête volontiers aux portages... De quoi faciliter la tâche aux équipes. Il se murmure également que Forza Horizon 5 pourrait débarquer sur PlayStation pour venir se frotter à Gran Turismo...