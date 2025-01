Après un essai concluant de portage d'anciennes exclusivités Xbox sur PlayStation 5 et Nintendo Switch, Microsoft semble parée à ouvrir plus largement les vannes.

Personne ne croyait vraiment Microsoft lorsque la firme se défendait de racheter Activision/ Blizzard / King pour verrouiller les franchises sur l'écosystème Xbox et annonçait au contraire souhaiter porter un maximum de franchises sur le plus grand nombre de plateformes disponibles.

C'est pourtant devenu la nouvelle stratégie de Microsoft, qui devrait permettre au groupe de trouver un nouveau relais de croissance tout en esquivant les poursuites pour abus de position dominante...

Dans une récente interview, Phil Spencer a ainsi confirmé que Xbox souhaitait désormais produire des titres pour le plus grand nombre d'appareils possible. Selon lui, c'est une des demandes de la majorité des studios et équipes externes travaillant avec Microsoft : l'idée que chaque jeu atteigne le plus de joueurs possible.

Et avec une Xbox qui est à la traine sur les parts de marché, la solution est bel et bien de transposer les productions vers toutes les autres consoles et plateformes disponibles.

Phil Spencer ne peut toutefois s'empêcher quelques piques vers Sony et Nintendo, indiquant qu'il n'y a malheureusement pas beaucoup de plateformes qui souhaitent "connecter les gens sur autant d'écrans différents".

Il reconnait qu'à travers les plateformes, les expériences pourraient ne pas se montrer identiques, mais que cela n'empêche pas la volonté de lever les barrières concernant les supports disponibles et qu'il est désormais plus important pour Xbox de proposer des expériences dédiées au plus grand nombre plutôt que de se restreindre au matériel maison.