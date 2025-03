La PlayStation 5 n'a pas fini de voir arriver les franchises initialement traitées comme des exclusivités Xbox.

Après Indiana Jones et le Cercle Ancien qui arrivera prochainement, la stratégie d'ouverture de Microsoft et Xbox s'étendra un peu plus avec une foule de titres prévus cette année.

Une stratégie qui s'accentue en 2025

Selon Tom Warren, l'année 2025 devrait ainsi être particulièrement prolifique pour Xbox, mais pas forcément pour la plateforme maison. Il serait question de voir arriver "de nombreux jeux " Xbox sur PlayStation 5 ainsi que Nintendo Switch 2.

On avait déjà vu Microsoft faire des essais avec Sea of Thieves, Hi-Fi Rush, Grounded ou encore Pentiment... sur PS5 et Switch.

Plus récemment ont été annoncés d'autres titres comme Forza Horizon 5, Ninja Gaiden 4, The Outer Worlds 2, DOOM the Dark Ages, Age of Empires 2 ou encore les remakes de Tony Hawk's Pro Skater 3+4.

Des piliers de Xbox à venir sur PlayStation

Mais les choses devraient aller plus loin et il se murmure de plus en plus fort que la franchise Halo pourrait enfin arriver sur PS5 avec The Master Chief Collection, ainsi qu'un autre pilier de la Xbox : Gears of War. Enfin, Senua's Saga Hellblade 2 pourrait également faire partie des portages prévus dès cette année.

Les portages pour PS5 seront donc nombreux, reste à savoir ce que Microsoft réserve à la Switch 2, tout dépendra certainement de la puissance de la console, mais la marque a plusieurs années de retard à combler, la Switch ayant été rapidement boudée pour sa fiche technique trop contraignante en termes d'optimisation.