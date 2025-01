Phil Spencer a de nouveau évoqué la volonté d'un rapprochement entre Xbox et Nintendo. La stratégie de Microsoft concernant le jeu vidéo est de se présenter avant tout comme un éditeur et de faire de sa marque Xbox un nom que l'on retrouve sur un maximum de plateformes.

Cela implique alors le portage de franchises jusqu'ici exclusives vers d'autres consoles, notamment PlayStation 5 mais également Nintendo Switch et Switch 2.

Et l'arrivée de la Switch 2 sur le marché se présente comme une belle occasion pour Xbox d'explorer une nouvelle plateforme. Un partenariat est déjà noué avec Nintendo pour porter la franchise Call of Duty sur sa machine, mais également Diablo IV ou encore Flight Simulator 2024 et Halo The Master Chief Collection.

Pour Microsoft, cela permettrait de toucher une nouvelle cible quant à Nintendo, il s'agirait d'étendre son public en proposant enfin des jeux un peu plus matures alors que la Switch était considérée comme une machine familiale et accessible, parfaite pour les plus jeunes. Ce changement d'orientation chez Nintendo se retrouve d'ailleurs dans le design de la Switch 2 qui troque les joycons colorés pour une robe noire plus sobre.

Les capacités techniques de la Switch 2 la rendraient également plus accessible aux développeurs tiers et aux portages. Les efforts d'adaptation entre les jeux PS5 / Xbox Series et Switch 2 seraient ainsi bien moindres qu'avec la Switch, laissant la porte ouverte à de nombreux titres qui n'ont jamais tenté de s'inviter sur la console hybride de Nintendo.

Elle n'est pas encore sortie, mais la Switch 2 s'annonce déjà comme un succès... Pas question donc pour Xbox de rater le coche, la marque compte bien surfer sur la popularité de la machine de Nintendo. L'objectif est simple : devenir un partenaire de taille pour Nintendo pour toucher la communauté de la marque, et compenser ainsi les faibles ventes de Xbox Series.