Finalement le suspens n'aura pas duré : alors que Microsoft annonçait tenir son Xbox Game Showcase le 9 juin prochain suivi d'une conférence surprise, on sait finalement quelle thématique sera abordée.

Dans une image qui accompagne l'annonce de la conférence, certains ont rapidement identifié un logo rapportant à Cerberus, le nom de code du prochain Call of Duty. D'ailleurs, l'image ou du moins le logo était déjà apparu au sein des fichiers de Call of Duty Modern Warfare III.

La conférence de Microsoft s'articulera donc autour de Call of Duty puisque rappelons que la marque a récemment racheté Activision qui détient la licence. Call of Duty était d'ailleurs au coeur du débat sur le rachat d'Activision par Microsoft, Sony souhaitant s'assurer que l'américain n'en ferait pas une exclusivité.

Le prochain volet de Call of Duty, Black Ops Gulf War devrait se tenir dans les années 1990 en plein conflit de la guerre du Golfe, et donc au Moyen-Orient. Le titre devrait proposer pour la première fois une campagne en monde ouvert, permettant plus de liberté au joueur à l'image d'un Far Cry avec des véhicules pour accélérer ses déplacements, points de téléportation, bastions à prendre, quêtes annexes et système permettant de valider différents objectifs avant de progresser dans l'histoire principale.

Microsoft pourrait également profiter de l'occasion pour parler plus largement de la franchise Call of Duty et sans doute rassurer sur la sortie des prochains jeux sur un nombre grandissant de plateformes.