Alors que l'on attend la sortie de Kingdom Come Deliverance 2 dans le courant de cette année, les langes se délient du côté des développeurs, pas franchement emballés de se faire imposer la Xbox Series S comme plateforme sur laquelle travailler.

Rappelons que pour cette génération de consoles, Microsoft a fait le choix de proposer non pas une, mais deux plateformes différentes avec les Xbox Series X qui constituent le haut de gamme, et les Xbox Series S qui permettent aux joueurs de mettre un pied dans la nouvelle génération de jeux, sans se ruiner.

La Xbox Series S est ainsi bien moins performante que sa grande soeur, elle n'a d'ailleurs été que très peu perturbée par la crise des semi-conducteurs alors que la production de la Series X et de la PS5 était quasiment à l'arrêt.

Mais ce manque de puissance impose aux développeurs et studios d'adapter leurs titres, comme s'ils travaillaient encore sur deux générations différentes de machines. La situation pourrait paraitre banale quand on considère la plateforme PC qui présente des variations énormes de configurations matérielles... Mais dans l'ensemble, la Xbox Series S est souvent pointée du doigt.

C'est le cas avec Martin Klima qui reproche à la Xbox Series S d'avoir bridé les ambitions globales des équipes pour le titre Kingdom Come Deliverance 2. Selon lui, les 10 Go de RAM de la Series S one automatiquement entrainé la mise en place de limites au sein du titre, notamment au niveau des environnements.

Les équipes avaient pour projet de proposer un titre bien plus impressionnant que le premier volet, avec des cartes immenses, toujours plus de combattants sur le champ de bataille... Finalement, le titre ne sera que 25% plus grand que le précédent, simplement parce que la Series S ne propose que 25% de mémoire en plus que les Xbox One et PS4...

Le titre devrait être proposé en 4K sur Xbox Series X et PS5, à 30 FPS, mais sera limité à 30 FPS en 1440P sur Xbox Series S.

Kingdom Come Deliverance 2 pourrait s'offrir une vidéo de présentation lors du Summer Game Fest qui se tiendra cet été.