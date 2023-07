Microsoft a réussi son pari en lançant non pas une, mais deux consoles next gen sur le marché. Les Xbox Series S et Series X sont ainsi bien différentes et la stratégie a payé pour la marque américaine.

Ainsi, la Series S s'est plutôt bien vendue alors même que les Series X et la PlayStation 5 ont largement souffert des pénuries de semi-conducteurs. Non concernées par le manque de composants essentiels à sa fabrication, la Xbox Series S a échappé aux ruptures de stock et s'est présentée dans bien des cas comme la seule alternative pour les joueurs souhaitant profiter de jeux next gen.

Xbox Series S : adorée des joueurs, détestée des développeurs

Mais voilà, la Xbox Series S est bien moins puissante que les deux autres consoles premium du marché, et même si elle vise à se limiter au jeu en 1080p et jusqu'en 1440p, elle se montre comme un frein pour nombre de studios de développement.

Si la console a séduit le public par son prix, du côté des professionnels, on pointe du doigt une machine qui bride plus largement l'évolution des jeux. On avait déjà vu plusieurs développeurs pester contre la console, un nouveau se joint à eux en la personne de Kai Tuovinen, directeur marketing de Frozenbyte (Trine 5).

Dans une interview, ce dernier admet que disposer d'un matériel plus puissant est toujours profitable aux développeurs. Dans cette situation, la puissance limitée de la Xbox Serie S devient un véritable goulot d'étranglement pour les jeux gourmands en graphismes, car la prise en charge de la plateforme est nécessaire, mais elle demande un énorme travail d'optimisation, ou de réviser ses ambitions.

Trine 5 sortira sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series dans le courant de l'été.