Il y a quelques mois, Microsoft évoquait l'arrivée prochaine de 3 nouvelles consoles de salon Xbox Series. Point de version Pro au menu, mais des révisions des modèles déjà existants, déclinés dans de nouvelles couleurs, nouvelles capacités de stockage, et avec un aménagement au niveau du lecteur de disque.

Contrairement à Sony qui a retiré le lecteur de disques de sa PS5 en le rendant optionnel dans une version clipsable à la console, Microsoft fait le choix d'une console 100% digitale.

La marque dévoilait ainsi la Xbox Series X Robot White All Digital, une version blanche de sa Xbox Series X accompagnée d'un contrôleur de même couleur, et qui ne propose pas de lecteur, mais un SSD d'une capacité de 1 To. Le tout est proposé au prix de 499,99€ en précommande, soit un prix légèrement plus doux que celui de la console d'origine.

En marge, on peut également trouver la Xbox Series S blanche avec 1 To de stockage SSD également, soit deux fois plus d'espace que la Series S standard. Pour disposer de cette capacité, il fallait jusqu'ici opter pour la Xbox Series S Carbon Black, qui elle sera vendue jusqu'à épuisement des stocks avant de disparaitre. La machine est proposée au prix de 349,99 euros.

Enfin, Microsoft lance également la Xbox Series X 2 To Galaxy Black, une Xbox Series X avec lecteur de disques, un habillage noir moucheté de vert, et 2 To de stockage SSD au prix de 649,99€.

Les trois machines évoquées conservent des performances identiques aux versions standard, toutes sont disponibles en précommande sur le Microsoft Store.