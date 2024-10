Cet été, Microsoft levait le voile sur trois nouvelles consoles Xbox SeriesXbox Series, se présentant comme des révisions mineures de ses machines.

Il s'agissait ainsi de proposer une nouvelle Xbox Series S accompagnée de 1 To de stockage, une Xbox Series X Galaxy Black avec un nouveau coloris et 2 To de stockage, ainsi que d'une Xbox Series X Robot White All Digital, qui fait l'impasse sur le lecteur physique.

Les machines sont finalement disponibles, avec quelques surprises puisque Microsoft a opéré quelques changements en interne. La Xbox Series X all digital profite ainsi d'un refroidissement par caloduc en cuivre contrairement à la chambre à vapeur utilisée sur l'ancienne version.

Par ailleurs, la console profite d'une nouvelle puce gravée en 6 nm pour dégager moins de chaleur, mais également consommer moins. Microsoft a globalement réalisé un travail d'allégement de sa console tout en optimisant les couts.

Les trois nouvelles machines sont d'ores et déjà disponibles auprès des revendeurs habituels.