Microsoft connait actuellement une passe difficile en Europe : la vente de consoles xbox est en chute libre alors même que son principal concurrent affiche une certaine solidité sur un marché morose.

Selon les chiffres révélés par GamesIndustry, les ventes de Xbox auraient ainsi chuté de 47% par rapport à l'année dernière. Pendant ce temps, Sony accuse seulement 2% de baisses des ventes de sa PlayStation 5 et Nintendo -17% pour sa Switch.

Quelles explications ?

Et bien ce pourrait être la stratégie globale même de Microsoft qui explique cette chute : celle de tout miser sur le Xbox Game Pass et de faire de Xbox un plus vaste écosystème qu'un simple service ancré sur une console de jeux.

Les joueurs ne trouvent ainsi plus réellement d'intérêt à investir dans une console Xbox à l'heure où les jeux proposés sont également accessibles sur PC.

Par ailleurs, Microsoft a récemment partagé son ambition de porter ses franchises et exclusivités sur les plateformes concurrentes comme la PlayStation 5... Raison de plus pour ne pas investir dans toutes les plateformes du marché.

On assiste donc bel et bien au désengagement de Microsoft de ses consoles Xbox, qui continueront à exister, mais qui ne seront plus le principal vecteur, à moyen terme, de ses productions artistiques. La marque va continuer à miser sur le Game Pass et encore plus sur le Cloud Gaming pour s'installer jusque dans le moindre écran connecté. Et c'est finalement une bonne stratégie que de se détacher de ces contraintes de "clan" et de guerre des consoles, d'autant que Microsoft est toujours restée à la traine derrière Sony. En remisant le matériel au second plan, Microsoft brise les barrières et devrait ainsi réussir à s'imposer par les jeux, et c'est finalement bel et bien ce qui intéresse les joueurs avant tout.