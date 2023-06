Microsoft a tenu ses promesses lors de son dernier événement et les joueurs ont pu se faire une meilleure idée des projets à venir sur l'environnement Xbox. L'objectif de la marque était également de rassurer du côté de Starfield après un précédent projet maison très ambitieux ayant tourné à la catastrophe : RedFall.

Finalement, pour ne rien cacher, c'est une vidéo de 45 minutes de gameplay de Starfield qui a été diffusée, permettant de mieux comprendre l'ensemble du titre, son univers, son contenu...

Microsoft a ainsi confirmé que le titre proposerait des voyages dans l'espace et de visiter plusieurs planètes. On évoque toujours des centaines de planètes à explorer avec des rencontres à réaliser ci et là dans la galaxie. Les joueurs devront composer avec différentes factions au coeur du titre et le choix des compagnons influencera le scénario et l'ordre du monde au coeur du jeu. Il sera bien entendu possible de gérer son propre vaisseau, de construire une base à la surface de plusieurs planètes et ainsi de créer son petit réseau.

Toutes ces promesses nous renvoient à No Man's Sky ou Star Citizen, le premier ayant été un véritable échec à son lancement de par les promesses non remplies, le second étant toujours en développement après plusieurs années.

La vidéo de Microsoft présente ainsi un jeu tourné vers l'exploration avec une faune et une flore dépaysantes, bien dans l'esprit SF. Les planètes paraissent véritablement énormes et riches, quoique certains environnements désertiques laissent penser qu'une partie des planètes visitables ne fera qu'office de remplissage.

La récolte de ressources sera de la partie et la personnalisation du vaisseau du joueur également. Il sera question de recruter son propre équipage, de planifier des déplacements à travers l'espace et de cibler des planètes sauvages ou habitées avec de gigantesques mégalopoles, point de concentration de quêtes diverses, contrats, rencontres et divertissement.

Bethesda a assuré avoir mis le paquet pour la narration au coeur du jeu et la création de personnages ainsi que de différents scénarios. Les quêtes annexes devraient ainsi se montrer aussi surprenantes et intéressantes que l'intrigue principale, au risque de la délaisser rapidement pour simplement profiter plus globalement de l'univers du titre.