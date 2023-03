C'est l'année prochaine que Microsoft compte accélérer un peu plus sa stratégie misant toujours plus sur le jeu vidéo. La marque avait annoncé que le département Xbox chercherait à s'installer sur un nombre grandissant de plateformes pour se rendre disponible auprès du plus grand nombre, quitte à cibler des terminaux peu accessibles via le Cloud Gaming.

Outre le rachat d'Activision Blizzard qui fait couler beaucoup d'encre, Microsoft souhaite investir plus largement le marché du mobile et du PC. Si le marché du PC est déjà bien exploité par Microsoft, la volonté est de cibler les machines les moins performantes pour permettre malgré tout aux joueurs de profiter de certaines licences vidéoludiques, et cela pourrait passer par le Microsoft Store ou même des applications Android accessibles depuis Windows 11.

Xbox veut lancer le plus grand marché de jeux mobiles

Logiquement, en travaillant sur le mobile et son milliard d'utilisateurs potentiels, Microsoft pourrait toucher les deux plateformes. Le rachat d'Activision Blizzard porte également sur King, l'éditeur spécialisé dans les jeux mobiles... Tout cela pourrait permettre la création d'une boutique de jeux Xbox dédiés au mobile : le Xbox Store Mobile.

C'est ce qui apparait d'ailleurs dans des documents publiés par la CMA : Microsoft espère pouvoir lancer sa plateforme dès le début de l'année 2024 si le rachat d'Activision Blizzard était validé. Le timing est idéal puisque les règles ont récemment changé, et Google comme Apple sont désormais contraints d'ouvrir leurs écosystèmes mobiles aux autres boutiques d'applications tierces, Microsoft aurait donc tout loisir de s'installer sans aucune contrainte sur iOS comme sur Android.

Microsoft présente sa plateforme comme l'occasion de stimuler un peu plus la concurrence sur un marché trop longtemps resté cloisonné et propriétaire du duopole Apple et Google. La mise en application des obligations du Digital Markets Act interviendra dès mars 2024, Microsoft a donc un an pour préparer et peaufiner sa plateforme.