Microsoft travaille depuis plusieurs mois sur l'élaboration de son propre marché applicatif dédié aux appareils mobiles. En clair, Microsoft souhaite venir jouer des coudes avec l'AppStore et le Play Store... Situation qui se veut pertinente alors qu'Apple vient justement d'être contrainte d'accepter les boutiques alternatives sur iPhone via la mise en application du règlement européen (DMA) sur les marchés numériques.

Et c'est à nouveau Sarah Bond qui annonce que la boutique sera officiellement lancée dans le courant du mois de juillet prochain. Néanmoins, la présentation de la boutique s'éloigne de l'idée que l'on s'en faisait jusqu'ici, et même de ce qui avait été annoncé.

Dans un premier temps, la boutique se présentera davantage comme une web-app, elle sera donc ancrée dans un navigateur Web. Elle proposera uniquement les productions de Microsoft et de ses studios et franchises. Via le rachat d'Activision Blizzard King dernièrement, on devrait ainsi surtout retrouver des achats in-app pour Candy Crush Saga, avec des prix plus intéressants que dans le jeu lui-même, afin de convaincre les utilisateurs d'utiliser le store dédié...

Il s'agira là d'une première étape qui pourrait durer quelques mois avant que le store de Microsoft ne s'ouvre plus largement aux autres éditeurs et développeurs afin d'étendre le catalogue de titres proposés.

Le store pourrait également être l'occasion pour Microsoft de contourner certaines limitations en vigueur notamment chez Apple, en proposant une partie Cloud Gaming, puisqu'il sera ancré dans le Web et non proposé comme une application mobile à part entière.

Dans tous les cas, le lancement de cette nouvelle boutique est hautement stratégique pour Microsoft. La marque a perdu toute attache dans l'univers du mobile depuis la fin tragique de ses Windows Phone, et le marché du mobile échappe totalement à la marque alors qu'il s'agit d'un des leviers majeurs de croissance pour l'industrie du jeu vidéo.