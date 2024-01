Cela fait des années que Microsoft affiche son ambition de basculer vers le tout dématérialisé. La marque a été la première à lancer une console de salon sans lecteur de disque avec la Xbox One S All Digital Edition, et depuis, la marque mise de plus en plus sur son Xbox Game Pass pour séduire les joueurs.

La stratégie de Microsoft se veut payante et compte sur une logique imparable : la vente de console n'ayant pas vraiment de logique de rentabilité à proprement parler, ce sont les jeux et les droits d'auteur et royalties qui remplissent les caisses... Aussi, mieux vaut sortir ses jeux sur un maximum de plateformes pour toucher un plus grand nombre de joueurs et c'est justement ce vers quoi Microsoft s'oriente avec son service de Cloud Gaming et d'abonnement.

Les ventes physique déclinent

Au fil des années, Microsoft a donc pris de l'avance sur le dématérialisé comparé à la concurrence. Et selon les données partagées par Circana, Microsoft est la marque qui vend le moins de jeux physiques face au dématérialisé aux États-Unis en 2023.

Sur le marché US du jeu physique, c'est Nintendo qui s'octroie ainsi 50% des revenus, contre environ 40% pour Sony et seulement 10% pour Xbox. Microsoft a travaillé ses joueurs au corps pour leur faire adopter massivement le dématérialisé et pourrait renouveler le tir avec une Xbox Series X sans lecteur physique au début de l'automne.

Plus globalement, l'investissement de Microsoft dans les éditeurs et studios montre la volonté de contrôler ce qui rapporte avant tout : le logiciel, et non le matériel.

Cela fait quelques années que l'on évoque la possibilité pour les constructeurs de s'affranchir de partie matérielle pour s'ancrer définitivement dans le Cloud... Sony de son côté a également modifié sa stratégie pour tenter d'installer ses franchises sur toujours plus de supports... Reste à savoir quand les deux concurrents vont faire le choix d'abandonner les plateformes physiques.