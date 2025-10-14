Et si les géants américains de la distribution Walmart et Target étaient en train d'abandonner la Xbox ? Lancée sur Reddit, l'information s'est propagée comme une traînée de poudre, alimentée par des photos de rayons vides et des témoignages d'employés supposés.

Face à la panique grandissante, Microsoft a été contraint de sortir du silence pour éteindre l'incendie et rassurer sa communauté.

D'où est partie cette rumeur affolante ?

Tout a commencé sur Reddit, comme souvent. Un utilisateur, se présentant comme un employé de Walmart, a affirmé que son magasin était en train de supprimer complètement la section dédiée aux produits Xbox. L'effet boule de neige a été immédiat : d'autres internautes ont partagé des photos de rayons dégarnis dans leurs magasins locaux, qu'il s'agisse de Walmart ou de Target, ajoutant de l'huile sur le feu.





Le terreau était particulièrement fertile. Cette rumeur a en effet éclaté quelques semaines seulement après l'annonce, bien réelle celle-ci, de l'arrêt de la vente de produits Xbox par la chaîne de magasins Costco, ce qui a donné une crédibilité inattendue à ces nouvelles allégations.

Comment Microsoft a-t-il éteint l'incendie ?

Face à une panique qui commençait à devenir incontrôlable, Microsoft a dû sortir de son silence. Après les premiers démentis de journalistes et d'anciens cadres de l'entreprise (dont l'emblématique "Major Nelson") qui sont allés vérifier par eux-mêmes en magasin, un porte-parole officiel a clarifié la situation dans une déclaration sans équivoque :





« Target et Walmart, parmi d'autres détaillants, restent des partenaires engagés pour les consoles, accessoires et jeux Xbox ».

Alors, pourquoi certains rayons Xbox sont-ils vides ?

Si la rumeur d'un abandon est fausse, les photos de rayons Xbox parfois dégarnis, elles, sont bien réelles. Plusieurs explications logiques et bien moins dramatiques existent. Des employés de Target ont notamment expliqué que ces situations pouvaient être liées à des réaménagements de magasins ou à de simples ruptures de stock temporaires.





Des sources proches de la logistique de Microsoft ont également suggéré que les fluctuations de stock pouvaient faire partie de la stratégie de distribution de l'entreprise, sans pour autant signifier un quelconque retrait du marché. La panique semble donc, pour l'heure, largement infondée.

Foire Aux Questions (FAQ)

La rumeur est-elle donc complètement fausse ?

Oui. Microsoft a officiellement démenti tout arrêt de la commercialisation de ses produits chez Walmart et Target. Les deux enseignes sont confirmées comme étant des partenaires majeurs pour la marque Xbox.

Pourquoi certains magasins ont-ils des rayons Xbox vides ?

Plusieurs raisons peuvent l'expliquer : des réaménagements de magasins, des ruptures de stock temporaires dues à des problèmes logistiques locaux, ou une simple gestion des flux par Microsoft. Il ne s'agit en aucun cas d'un retrait national des produits.

Est-ce que Costco a vraiment arrêté de vendre des Xbox ?

Oui, cette information est exacte. La chaîne de magasins Costco a bien confirmé il y a plusieurs semaines qu'elle ne proposerait plus de consoles ou de jeux Xbox à la vente. C'est cet événement qui a donné du poids à la fausse rumeur concernant Walmart et Target.