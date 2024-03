Annoncé en juillet 2021, XDefiant ne fait toujours pas l'unanimité : le FPS d'Ubisoft présenté comme un service très inspiré de Call of Duty a déjà fait l'objet de plusieurs reports.

Initialement prévu pour une sortie en été 2023, le titre avait été repoussé à la fin de l'exercice fiscal d'Ubisoft entre janvier et mars 2024. Mais finalement, aucune sortie n'interviendra avant la fin du mois.

Sans aucune communication autour du titre, le report semble inévitable. Selon l'insider Tom Henderson, XDefiant devait initialement sortir lors de la dernière semaine de février, mais le titre aurait manqué des dizaines d'objectifs internes.

Les développeurs auraient ainsi beaucoup de mal à travailler alors qu'Ubisoft imposerait de s'inspirer de plus en plus de Call of Duty au détriment de la création d'un titre original.

Le fait de devoir se rapprocher toujours plus de Call of Duty entraine également plus de travail puisque les mécaniques intégrées se heurtent aux bases initiales du projet avec une charge de travail exponentielle...

Mark Rubin, producteur du jeu chez Ubisoft réfute tout problème lié à l'intégration de nouvelles fonctionnalités et pointe du doigt des problèmes techniques assez vagues. Ubisoft a promis faire prochainement la lumière sur son titre.