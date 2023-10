Les mauvaises nouvelles s'enchainent pour Ubisoft : alors que l'éditeur français de jeux vidéo encaisse une chute du cours de son action en bourse (-7,45%) suite au démarrage jugé décevant d'Assassin's Creed Mirage, les développeurs d'un titre très attendu annoncent reporter sa sortie.

Il s'agit de l'équipe en charge du jeu free to play XDefiant, présenté comme le FPS d'Ubisoft capable de venir concurrencer Call of Duty Warzone d'Activision. Le jeu de tir à la première personne en arène devait sortir cette fin d'année sur PC, Xbox Series et PlayStation 5.

Finalement, l'équipe a annoncé sur X que le développement du jeu devrait se poursuivre en écho aux retours récoltés au fil de la dernière bêta test fermée. Le jeu souffrirait ainsi de nombre de problèmes ne permettant pas une sortie rapide et son lancement a donc été naturellement reporté à une date ultérieure encore inconnue, mais très certainement pas avant 2024.

Ubisoft pourrait donc se laisser un peu plus de temps, mais surtout travailler son calendrier pour optimiser la sortie de son titre, alors que se prépare le lancement de Modern Warfare III.