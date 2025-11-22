La marque XGIMI est spécialisée dans les vidéoprojecteurs et son offre couvre tous les segments, du petit modèle portable au puissant vidéoprojecteur 4K. Le Black Friday est l'occasion de s'équiper à moindre coût, d'autant que les remises sont conséquentes.

XGIMI Horizon Ultra

C'est le cas notamment pour le XGMI Horizon Ultra, un système de projection 4K / Dolby Vision avec source lumineuse LED et Laser (technologie Dual Light) de 2300 Lumens ISO.

Le bloc optique assure autofocus et correction trapézoïdale automatiques, ainsi qu'une adaptation intelligente à l'écran en reconnaissant les bordures et les obstacles.

Le vidéoprojecteur embarque un système audio optimisé par Harman Kardon 2 x 12W avec Dolby Audio et DTS HD. Compatible WiFi et Bluetooth, c'est un système complet équipé d'Android TV 11, ce qui donne accès à une foule de contenus, streamings et applications.

Le vidéoprojecteur 4K XGIMI Horizon Ultra est proposé au tarif spécial de 999 € sur Amazon, soit une réduction de 44% par rapport à son prix de référence.

XGIMI Horizon S Max

Dans un genre proche, le modèle XGIMI Horizon S Max se distingue par son design facilitant sa rotation grâce à son support inclinable à 135 degrés. Doté d'un bloc optique 4K avec source lumineuse 3100 Lumen ISO Dual Light 2.0, il dispose des réglages automatiques de mise au point et de keystone.

Il offre aussi un système audio Harman Kardon 12W pour ne rien manquer de l'ambiance. Compatible WiFi et Bluetooth 5.1, c'est un vidéoprojecteur compatible avec Android TV 11 pour profiter de tous les contenus en ligne.

Le vidéoprojecteur 4K XGIMI Horizon S Max est proposé pour le Black Friday au tarif de 1399 €, soit 18% de réduction sur son tarif de référence.

XGIMI Mogo 4

Plus compact mais très pratique et à installer n'importe où, le vidoprojecteur XGIMI Mogo 4 utilise un ingénieux support mobile pour une projection à 360 degrés et un rangement facile.

Il propose un bloc optique assurant une résolution de 1080p avec une source lumineuse 450 lumens ISO. Compatible WiFi et Bluetooth, il est également transportable grâce à une batterie intégrée de 71 Wh assurant 2,5 heures d'autonomie.

C'est un vidéoprojecteur complet avec son système audio Harman Kardon 2 x 6 W et l'intégration de Google TV pour accéder directement aux contenus en ligne et aux applications.

Le vidéoprojecteur 1080p transportable XGIMI Mogo 4 est actuellement proposé sur Amazon au tarif de 509 €, soit 15% de remise sur son prix de référence.

XGIMI propose de nombreux autres modèles à prix réduit pour le Black Friday dont :