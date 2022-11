Commençons par le mobile Xiaomi 12T qui profite d'une belle réduction sur le site de Hekka.

Le mobile est doté d'un écran AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz, un taux d'échantillonnage tactile de 480 Hz et une définition de 2712 x 1220 pixels. Il intègre le processeur MediaTek Dimensity 8100 Ultra avec 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go d'espace de stockage.

Le mobile dispose à l'arrière, d'une triple caméra de 108, 8 et 2 MP et d'une caméra frontale parfaite pour les selfies de 8 mégapixels. Pour finir, sa batterie de 5000 mAh est accompagnée d'un chargeur HyperCharge de 120 W qui permet de recharger à 100 % la batterie en moins de 20 minutes.

Sur Hekka, le smartphone Xiaomi 12T 8+128 Go est au prix de 428 € et la version 8+256 Go à 448 € avec le code MOVILES12T et la livraison gratuite depuis Hong Kong.



Passons maintenant au smartphone Xiaomi 12T Pro qui bénéficie également d'une belle promotion.

Le smartphone est équipé d'une dalle AMOLED de 6,67" avec également un taux de rafraichissement de 120 Hz, un taux d'échantillonnage tactile de 480 Hz et une définition de 2712 x 1220 pixels. Il est propulsé par le SoC Snapdragon 8+ Gen 1 avec 8 ou 12 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage.

Pour la photo, le smartphone profite de 3 capteurs de 200, 8 et 2 MP qui offrent jusqu'à cinq chefs-d'œuvre grâce à Xiaomi ProCut. Sur l'avant, nous notons la présence d'un capteur de 20 MP. Au niveau de la batterie, le téléphone affiche les mêmes caractéristiques que le Xiaomi 12T avec une batterie de 5000 mAh et un HyperCharge de 120 W. Pour finir, le smartphone est compatible Bluetooth et WiFi et dispose d'une double SIM.

Sur AliExpress, le smartphone Xiaomi 12T Pro 8+256 Go est au prix de 538 € et la version 12+256 Go à 579 € avec le code MOVILES12TPRO et la livraison gratuite.





Finissons avec le bracelet connecté Xiaomi Mi Band 7 Pro qui voit son prix chuter sur Hekka.com

Il est doté d'un écran tactile incurvé AMOLED de 1,64 pouce pour une définition de 280 x 456 pixels et une belle luminosité de 500 nits. Du côté des capteurs, il intègre un cardiofréquencemètre, un capteur de sommeil, un oxymètre, un accéléromètre 3 axes avec des capteurs gyroscopiques 3 axes, un capteur PPG et un capteur de lumière ambiante.

Le bracelet connecté peut vous accompagner sur 110 modes sportifs et même à la piscine grâce à sa résistance à l’eau de 5 ATM. Le Mi Band 7 Pro profite également de 150 designs différents à télécharger pour que vous puissiez personnaliser votre montre. Pour finir, la montre est équipée d'une batterie qui vous offre une autonomie de 12 jours avec une heure pour la recharger totalement.

Le bracelet connecté Xiaomi Mi Band 7 Pro est au prix de 69 € avec le code HKMIB7PROJ et la livraison gratuite depuis Hong Kong.

Deux autres produits profitent aussi de réductions sur Hekka, mais ces derniers intègrent la version chinoise :



N'hésitez pas à consulter d'autres bons plans comme Sosh qui casse le prix de sa Boîte Sosh fibre affichée à moins de 15 € par mois ou encore Amazon Warehouse avec des remises supplémentaires sur des produits d'occasion !