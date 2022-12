Aujourd'hui, mettons en avant le smartphone Xiaomi 12X qui profite d'une belle réduction sur le site de Cdiscount.

Le smartphone est équipé d’un écran AMOLED de 6,28 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels, d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz et d’un taux d’échantillonnage tactile de 480 Hz. Le smartphone intègre le processeur Snapdragon 870 avec 8 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage.

Du côté de la photographie, le Xiaomi 12X profite d’une triple caméra de 50,13 et 5 mégapixels. À l'avant, nous profitons d’un capteur de 32 MP, parfait pour faire des selfies. Il est compatible aussi avec les technologies WiFi 6 et Bluetooth 5.1. L’OS installé est MIUI 13 basé sur Android 11. Et enfin, la batterie de 4500 mAh est accompagnée d’un chargeur rapide de 67W qui permet plusieurs heures d'autonomie.

Sur Cdiscount, le smartphone Xiaomi 12X 8+128 Go est au prix de 459 € au lieu de 699 € avec la livraison gratuite pour les membres CDAV.

Voici notre sélection des meilleurs bons plans de la journée :

Smartphone

Écran PC

Accessoire PC

Clavier

Souris

Casque

Enceinte connectée

Écouteurs

TV

Divers



D'autres bons plans sont disponibles sur notre page dédiée au bons plans.