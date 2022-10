Le fabricant chinois de smartphones Xiaomi aligne les séries pour ne manquer aucune innovation mais au risque de se retrouver avec une profusion de modèles. Début octobre, il a annoncé la série Xiaomi 12T intégrant pour la première fois un capteur photo 200 mégapixels pour le modèle Pro mais, alors que l'on arrive au mois de novembre, c'est déjà la gamme Xiaomi 13 qui se profile à l'horizon.

Le groupe américain Qualcomm tiendra son événement Snapdragon Tech Summit au milieu du mois, ce qui devrait être l'occasion de présenter son nouveau processeur mobile premium et les nouveaux smartphones haut de gamme de Xiaomi seront rapides à l'intégrer.

Une annonce de la série Xiaomi 13 dès fin novembre ou début décembre n'est donc pas à exclure. Les teasers et pré-annonces pourraient donc arriver vite, avec un bon mois d'avance par rapport à l'an dernier.

Snapdragon 8 Gen 2 à l'honneur

A défaut d'une image ou d'un rendu, le leaker Yogesh Brar propose dès à présent une première fiche technique pour le Xiaomi 13 Pro qui fera la part belle à la puce Snapdragon 8 Gen 2. Il sera accompagné de 8 à 12 Go de RAM (que l'on espère LPDDR5X) et de 128 à 512 Go de stockage.

Xiaomi 12S Ultra, avec capteur Sony IMX989

Ce ne sera pas tout puisque l'on devrait retrouver des puces dédiées conçues par Xiaomi avec les composants Surge C2 (traitement de l'image) et Surge P2 (gestion de la charge rapide).

Le smartphone profitera également d'un affichage tactile 6,7 pouces en résolution 2K et avec dalle AMOLED de génération E6 qui offrira une grande luminosité pour une lisibilité parfaite même en extérieur.

L'écran devrait supporter la technologie LTPO et offrir un rafraîchissement dynamique d'au moins 120 Hz.

Capteur photo géant de 1 pouce

La partie photo ne sera pas en reste avec l'intégration d'un capteur photo principal Sony IMX989 de 1 pouce et de 50 mégapixels. C'est celui que l'on retrouve centré à bord de l'énorme bloc photo du Xiaomi 12S Ultra présenté au mois de juillet.

Il sera accompagné d'un ultra grand angle de 50 megapixels et d'un autre capteur de 50 mégapixels pour téléobjectif, tandis que l'on trouvera à l'avant un capteur photo de 32 mégapixels pour les selfies.

Xiaomi devrait toujours mettre à profit son partenariat avec Leica pour fournir des optimisations sur la partie photo du Xiaomi 13 Pro.

Le futur smartphone profitera encore d'une batterie de 4800 mAh avec une charge rapide de 120W et sera livré avec Android 13 et la surcouche MIUI 14.