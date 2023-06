Le Xiaomi 13 Ultra se présente sans aucun conteste comme l'un des smartphones les plus performants à venir sur le marché. Véritable monstre de puissance, l'appareil se dote d'un SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 associé à 12 ou 16 Go de RAM, d'un écran AMOLED LTPO de 6,7 pouces en 120 Hz, et d'une partie photo qui devrait lui permettre de s'installer à la tête du classement de DXOMARK.

Le terminal n'a pas encore été officialisé par Xiaomi (pour l'Europe), devrait profiter d'un événement dédié d'ici quelques semaines... Et si l'on s'attendait à voir l'appareil proposé autour des 1500 euros, il semble que Xiaomi a fait quelques efforts pour alléger la facture...

Moins onéreux que prévu, mais sacrément cher quand même

On peut ainsi trouver le terminal sur certains sites de vente européens, notamment Gomibo en Irlande qui propose l'appareil pour 1320€ ou même Belsimpel qui l'affiche à 1300€ avec livraison garantie sous 5 jours. Le Xiaomi 13 Ultra s'invite ainsi sur une douzaine de boutiques en ligne, avec des stocks annoncés comme disponibles...

Malheureusement, avec un tarif qui reste particulièrement élevé au regard des concurrents bien plus populaires comme Samsung et Apple, Xiaomi va avoir du mal à s'imposer avec son Xiaomi 13.