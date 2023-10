On assiste à une accélération des sorties du côté du constructeur chinois Xiaomi. Très prolifique avec un nombre important de versions et déclinaisons de smartphones sous sa propre marque, Xiaomi avait déjà sorti ses Xiaomi 13 assez tôt sur le marché chinois, le 1er décembre 2022.

Et les Xiaomi 14 arriveraient encore plus vite à en croire différentes fuites : Xiaomi aurait prévu un événement pour dévoiler ses nouveaux smartphones dès le 27 octobre prochain, du moins pour les versions chinoises de ses appareils.

On assiste donc à un rythme de sortie s'articulant autour des 10 mois, ce qui correspond dans les faits à une synchronisation avec le calendrier de Qualcomm puisque Xiaomi cherche systématiquement à être la première marque à proposer un smartphone embarquant la toute dernière génération de puces mobiles du fondeur américain.

Un nouvel appareil, 10 mois seulement après le Xiaomi 13

Dans cet esprit, les Xiaomi 14 seraient donc présentés le 27 octobre, le lendemain même de la fin du Snapdragon Summit lors duquel Qualcomm dévoilera dans les détails son Snapdragon 8 Gen 3, qui sera donc installé dans le Xiaomi 14.

On comprend l'intérêt pour Xiaomi de souhaiter être le premier constructeur à revendiquer l'intégration des dernières puces Qualcomm, néanmoins la situation risque de poser quelques problèmes auprès des utilisateurs. On imagine qu'il est complexe de maintenir un rythme aussi soutenu tout en privilégiant l'innovation : les smartphones de la marque devraient ainsi tourner au léger refresh plus qu'à la révolution technique d'une génération à l'autre. Difficile aussi pour les utilisateurs de valider l'investissement dans un smartphone qui sera remplacé au bout de 10 mois.

Par ailleurs, ce manque de recul par rapport aux puces Qualcomm et la précipitation avaient déjà couté cher à Xiaomi avec son Xiaomi 12 sous Snapdragon 8 Gen 1 qui surchauffait énormément, au point d'en brider drastiquement les performances.

Reste que pour la France, le calendrier de sortie de Xiaomi devrait rester celui que l'on connait déjà : les Xiaomi 14 pourraient ne pas sortir avant la fin du mois de janvier 2014 dans l'hexagone.