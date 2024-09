C'est lors de ce mois de septembre que sont attendus les Xiaomi 14T et 14T Pro, qui seront lancés en Chine sous la référence K70 et K70 Pro avec quelques modifications techniques.

On connait ainsi déjà la fiche technique complète des deux appareils, la version Pro constituant naturellement la version la plus avancée.

Le Xiaomi 14T Pro proposera ainsi un écran de 6,67 pouces en 2712x1220 pixels à 144 Hz et avec une luminosité maximale de 400 cd/m². En interne, il sera animé par la puce Dimensity 9300+ de MediaTek associée à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Comme pour la série 13T, le smartphone profitera de nouveau d'un partenariat avec Leica pour la partir photo composée d'un capteur principal de 50 Mp, d'un téléobjectif X2,6 50Mp également équivalent à un 60 mm en f/1,98 et un capteur 12 Mp grand angle f/2,2. Il sera animé par une batterie de 5000 mAh compatible charge rapide 50W, proposera du WiFi 7, Bluetooth 5.4, embarquera Android 14 et surcouche HyperOS.

Le Xiaomi 14T classique proposerait le même écran, mais une puce moins performante : une Dimensity 8300 Ultra avec autant de RAM mais seulement 256 Go de stockage. La partie photo proposera un capteur principal de 50 Mp (Sony IMX906)et les deux autres modules de la version Pro. Enfin, il ne sera compatible que WiFi 6.

Le Xiaomi 14T sera commercialisé au tarif de 649€ contre 799€ pour le 14T Pro.