Avec deux représentants, Xiaomi lance sa série Xiaomi 14T. Des smartphones Xiaomi 14T et Xiaomi 14T Pro qui ont pour mission d'incarner des versions moins chères des derniers flagships de la marque. Comme de tradition, l'accent est mis sur la photo et en surfant sur le partenariat avec le spécialiste allemand Leica pour l'optimisation des capteurs et des objectifs Summilux.

À l'avant, les deux modèles disposent d'un même capteur photo de 32 mégapixels. Au dos, c'est un triple capteur photo, mais il y a forcément des différences.

Le Xiaomi 14T Pro couvre cinq longueurs focales de 15 mm à 120 mm. Il dispose d'un module principal de 50 mégapixels (f/1,6) associant un capteur Ligth Fusion 900 (1/1,31") et un objectif Leica Summilux, un téléobjectif x2,6 de 50 mégapixels (f/2,0) et un ultra grand-angle de 12 mégapixels (f/2,2).

Pour le Xiaomi 14T qui couvre quatre longueurs focales de 15 mm à 100 mm, c'est un module principal de 50 mégapixels (f/1,7) avec capteur IMX906 (1/1,56") et objectif Leica Summilux, un téléobjectif x2,6 de 50 mégapixels (f/1,9), un ultra grand-angle de 12 mégapixels (f/2,2).

IA avec Google et dans HyperOS

Les clichés profitent de l'IA avec Xiaomi HyperOS et Xiaomi AI. La série Xiaomi 14T apporte également un niveau d'IA supérieur grâce à un partenariat avec Google. Elle intègre ainsi Circle to Search et l'application Gemini est présente.

D'autres outils d'IA sous l'égide de Xiaomi HyperOS sont AI Interpreter (détection de la langue parlée et traduction en direct), AI Notes (générer des résumés), AI Recorder (transcription des contenus audio) ou encore AI Subtitles (sous-titres par l'IA).

Pas seulement pour la productivité, mais aussi pour la créativité, des fonctionnalités IA comprennent AI Eraser Pro (supprimer des éléments indésirables dans les photos), AI Image Editing (génération d'images), AI Film (création de courtes vidéos cinématographiques), AI Portrait (générer des avatars personnalisés).

Certifiée IP68, la série Xiaomi 14T affiche sur un écran Amoled CrystalRes de 6,67 pouces avec une définition de 2712 x 1220 pixels, taux de rafraîchissement de jusqu'à 144 Hz et luminosité en pic de 4000 cd/m².

Le Xiaomi 14T Pro est équipé d'un processeur Dimensity 9300+ épaulé par 12 Go de RAM et 256 Go à 1 To de stockage. Pour le Xiaomi 14T, c'est un processeur Dimensity 8300-Ultra avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

La batterie de 5000 mAh est avec charge rapide 120 W pour le Xiaomi 14T Pro (et 50 W en sans fil), tandis que c'est une charge rapide 67 W pour le Xiaomi 14T. À souligner en outre une compatibilité Wi-Fi 7 pour le Xiaomi 14T Pro et Wi-Fi 6E pour le Xiaomi 14T.

Prix et disponibilité

Xiaomi 14T Pro (gris titane, bleu titane et noir titane) :

12 Go + 256 Go à 801 €

12 Go + 512 Go à 901 €

12 Go +1 To à 1 001 €

Xiaomi 14T (gris titane, bleu titane, noir titane et vert citron) :

12 Go + 256 Go à 651 €

Pour le lancement et jusqu'au 10 octobre 2024 sur le site mi.com/fr, il est possible d'obtenir jusqu'à 599 € de remise pour l'achat du Xiaomi 14T Pro 512 Go.

Le montant représente la somme combinée des offres suivantes :

Remise immédiate : 100 €

Offre de reprise à forte valeur ajoutée : 150 €

Cadeau offert : 199,99 € avec la Xiaomi Watch 2

Échange d'un coupon : 15 Mi-Points = un coupon de réduction de 150 €

Pour le lancement du Xiaomi 14T, une offre similaire sur mi.com/fr permet d'obtenir jusqu'à 249 € de remise :

Offre de reprise à forte valeur ajoutée : 100 €

Cadeau offert : 49,99 € avec la Redmi Watch 3 Active

Échange d'un coupon : 15 Mi-Points = un coupon de réduction de 100 €

Les deux offres de lancement sont accompagnées de bonus :