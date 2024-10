Au lieu et place de fuites et rumeurs, cette fois c'est en personne que le Xiaomi 15 Pro s'est affiché, entre les mains du patron de la marque chinoise.

Xiaomi ne devrait le présenter officiellement qu'à partir du 20 octobre prochain, et pourtant le patron de la marque se balade déjà avec l'appareil.

Dans un cliché publié sur le réseau social Weibo, on peut ainsi voir le vice-président Wang Xiaoyan équipé de l'appareil, reconnaissable à son énorme bloc photo rectangulaire.

Le Xiaomi 15 Pro embarquera un module photo particulièrement imposant, mais surtout performant à base de trois capteurs Leica de 50 mégapixels et un capteur frontal de 32 mégapixels.

Pour le reste de la fiche technique, on sait déjà qu'il proposera un écran AMOLED de 6,78 pouces, un SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 associé à 16 Go de RAM et une batterie confortable de 6000 mAh.