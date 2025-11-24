Le coup d'envoi du Black Friday 2025 est donné chez Xiaomi ! Jusqu'au 1er décembre inclus, la marque propose une opération massive mêlant coupons, cadeaux, réductions sur des achats groupés et bonus exclusifs. Cette année, l'événement monte en puissance avec l'arrivée très attendue de la nouvelle série POCO F8 en prix de lancement exceptionnel. Voyons voir plus en détail ce qu'il se passe chez Xiaomi pour l'occasion.

1. Lancement exclusif : la série POCO F8 arrive avec des offres "Early Bird"

La nouvelle génération POCO arrive en force pour le Black Friday ! Jusqu'au 26 novembre à 10h30, profitez d’offres exceptionnelles sur les tout nouveaux POCO F8 Ultra et POCO F8 Pro :

➡️ POCO F8 Ultra - 16+512 Go à 749,90 € (au lieu de 903 €)

➡️ POCO F8 Ultra - 12+256 Go à 699,90 € (au lieu de 833 €)

➡️ POCO F8 Pro - 12+512 Go à 549,90 € (au lieu de 703 €)

➡️ POCO F8 Pro - 12+256 Go à 519,90 € (au lieu de 653 €)

Tous les détails et les liens de pré-commande sont à retrouver sur la page dédiée.

Avantages de pré-réservation (jusqu'au 26 nov 10h30)

Profitez d’avantages exclusifs :

Coupon de -100 € valable sur F8 Ultra & F8 Pro (déjà inclus dans le prix Early Bird).

valable sur & (déjà inclus dans le prix Early Bird). 100 Mi Points offerts en participant à l’événement de lancement.

Cadeau offert après paiement : batterie externe Xiaomi 10000mAh pour toute réservation effectuée avant le 26/11 à 00h00.

Offres communes - valables sur tous les modèles POCO F8

Cadeau au choix : une friteuse Xiaomi Smart Air Fryer 4.5L (valeur 69 €) OU des Redmi Buds 6 Pro (valeur 79,99 €) sont offerts.

Services inclus : Spotify Premium (4 mois pour l'Ultra, 3 mois pour le Pro), 3 mois de YouTube Premium, 6 mois de Google One (100 Go) et 6 mois de Mi Protect Dommages Écran offerts.

Réductions additionnelles : coupon Nouvel Utilisateur (-20 €) et reprise (-100 € supplémentaires).

Avantages fidélité/étudiant : double Mi Points et -15% pour les étudiants via UNiDAYS.

2. Coupons et cadeaux sur les flagships Xiaomi

Xiaomi met en place des coupons de réduction à récupérer sur des articles spécifiques.

Vous pouvez bénéficier d'un coupon de 100 € pour l'achat du Xiaomi 15.

pour l'achat du Une remise de 300 € est appliquée sur le Xiaomi 15 Ultra (version 16 + 512 Go).

Une est appliquée sur le (version 16 + 512 Go). En plus de ces coupons, des cadeaux sont également offerts pour l'achat de certains articles.

3. Des cadeaux high-tech dès 599 € d'achat

Xiaomi mise gros sur l'offre "Gift With Purchase" (GWP), qui permet de repartir avec un produit offert en fonction du montant dépensé (hors série Xiaomi 15 / 15T) :

➡️ Dès 599 €, vous avez le choix entre la Redmi Pad SE 8,7" 64 Go ou la Xiaomi Watch S3.

➡️ Dès 699 €, vous pouvez choisir entre la Redmi Pad SE 8,7" 128 Go ou l'aspirateur robot Xiaomi S12.

4. "Buy Together" : des réductions en plus dans le panier

Une autre mécanique intéressante est le "Buy Together". Dès que votre panier atteint un total de 200 €, vous débloquez la possibilité d'ajouter l'un des produits suivants à un prix réduit :

➡️ Le moniteur Xiaomi A22i 21,5" tombe à 49,99 € (au lieu de 79,99 €).

➡️ La montre Xiaomi Watch 2 s'affiche à 129,99 € (au lieu de 199,99 €).

➡️ Le smartphone d'entrée de gamme Redmi A5 (3 + 64 Go) devient ultra-accessible à 79 € (au lieu de 133 €).

5. L'astuce : des bonus doublés le week-end sur l'application

L'application Xiaomi Store devient votre meilleure alliée durant ce Black Friday. Un système de bonus cumulables y est mis en place, récompensant chaque tranche de 100 € d'achat. L'astuce est de concentrer ses achats le week-end :

En semaine : 5 € offerts tous les 100 € dépensés.

5 € offerts tous les 100 € dépensés. Les week-ends : 10 € offerts tous les 100 € dépensés.

6. Autres offres et avantages étudiants

En plus de ces promotions phares, l'événement est rythmé par d'autres opérations, comme des ventes flash organisées les week-ends et des opérations "Point Redemption Flash Sales" pour les détenteurs de points de fidélité Xiaomi. Enfin, les étudiants peuvent bénéficier de réductions allant jusqu’à -20 % sur une sélection de produits via la plateforme Unidays (en plus des -15% sur la série POCO F8).

Toutes ces promotions sont disponibles dès maintenant sur le site officiel mi.com ou via l'application Xiaomi Store.

