À l'occasion du lancement de la nouvelle série de smartphones Xiaomi 15, la marque fait profiter d'un tarif réduit pour les premiers acheteurs ainsi que d'avantages exclusifs jusqu'au 31 mars inclus avec :

Un coupon nouvel utilisateur de 100 €,

Un bonus reprise de 200 € ou 300 € suivant le modèle,

200 € offerts pour 20 Mi Points collectés,

Des cadeaux,

Le Xiaomi Pad 7 en promotion à 369 € au lieu de 431 € (si achat simultané),

Le chargeur Xiaomi 67W en promotion à 9,99 € au lieu de 49,99 € (si achat simultané).

Voici une petite présentation des deux smartphones de la gamme, les Xiaomi 15 et 15 Ultra.

Xiaomi 15 Ultra - 16 Go + 512 Go

Grâce aux optiques Leica Summilux et à un capteur 1”, le 15 Ultra révolutionne la photographie mobile avec une qualité d’image exceptionnelle, même en basse lumière. Son téléobjectif 200 MP et son quadruple appareil photo Leica de nouvelle génération offrent des clichés d’une précision inégalée sur une large plage focale.

Pensé pour les créateurs, il prend en charge l’enregistrement vidéo en 4K à 120 fps, ainsi qu’un mode Log 10 bits pour une post-production de qualité professionnelle. Son système avancé de stabilisation optique et électronique garantit des vidéos d’une fluidité remarquable.

Sous le capot, le Snapdragon 8 Elite et le processus avancé de 3 nm assurent des performances fulgurantes, idéales pour le multitâche, la photographie et les jeux. Optimisé par Xiaomi HyperOS et Xiaomi HyperAI, il garantit une fluidité et une réactivité exceptionnelles au quotidien.

Sa structure Xiaomi Guardian et le Xiaomi Shield Glass 2.0 offrent une résistance accrue aux chocs et à l’usure, tandis que son cadre en aluminium et son revêtement texturé allient robustesse et élégance.

Enfin, profitez d’avantages exclusifs : 4 mois de Spotify Premium, 3 mois de YouTube Premium et un accès privilégié aux salons d’aéroport Dragonpass.

Retrouvez en ce moment le Xiaomi 15 Ultra 1 403 € au lieu de 1 503 €, ou 1 103 € avec le bonus reprise de 300 €.

Pour rappel, les nouveaux clients bénéficient d'un coupon supplémentaire de -100 €.

Le pack photo pro Xiaomi 15 Ultra d'une valeur de 199 € vous est également offert (dans la limite des stocks).

Le modèle Chrome 16 Go + 1 To, exclusif à Mi.com et Amazon, est lui disponible 1 603 € au lieu de 1 703 €, ou 1 303 € avec le bonus reprise de 300 €.

Le pack photo pro Xiaomi 15 Ultra vous est aussi offert ici.

Xiaomi 15 - 12 Go + 256 Go (exclusif Mi.com et Amazon)

Son écran CrystalRes de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et la technologie Dolby Vision offre une fluidité remarquable, tandis que son cadre en aluminium micro-incurvé, son verre Xiaomi Shield Glass et sa structure renforcée assurent une durabilité exceptionnelle. De plus, grâce à la technologie LIPO, le smartphone arbore des bords ultra-fins de seulement 1,38 mm.

Le Xiaomi 15 repousse les limites de la photographie mobile avec son système de triple caméra signé Leica. Son objectif principal Leica Summilux, doté d’une ouverture f/1,62, capture des images d’une clarté exceptionnelle, même en basse lumière. Associé à un téléobjectif Leica 60 mm et un ultra grand-angle 14 mm, il vous permet d’explorer la photographie sous toutes ses facettes.

Propulsé par un processeur gravé en 3 nm, le smartphone offre une puissance inégalée pour une fluidité et une réactivité exceptionnelles. Il est équipé de Xiaomi HyperOS et optimisé par Xiaomi HyperAI, garantissant une utilisation rapide et intuitive.

La batterie Xiaomi Surge de 5240 mAh vous accompagne toute la journée avec jusqu’à 25 heures de lecture vidéo.

Retrouvez le Xiaomi 15 - 12 Go + 256 Go à 903 € au lieu de 1 003 €, ou 703 € grâce au bonus reprise de 200 €.

Les cadeaux suivants vous sont également offerts :

• Premier cadeau au choix : Xiaomi Watch S4 (PVC 169,99-179,99 €) OU Xiaomi Watch 2 (PVC 169,99-199,99 €).

• Deuxième cadeau : Redmi Buds 6 Pro (PVC 79,99 €).

Le modèle 12 Go + 512 Go (Liquid Silver exclusif à Mi.com) est lui disponible à 1 003 € au lieu de 1 103 €, ou à 803 € avec le bonus reprise de 200 €.

Les mêmes cadeaux que pour la version 12 Go + 256 Go sont proposés.