Xiaomi s'est rapidement fait un nom dans le domaine de la charge rapide sur smartphone. Depuis quelques années, sa technologie SuperVooc progresse régulièrement et s'impose parmi les plus performantes du marché.

Récemment, on a vu Vivo lancer l'IQOO 10 Pro avec une charge rapide de 200W, suivi par le Realme GT Neo 5 avec 240W. Xiaomi compte aller plus loin et évoque désormais 300W.

Une charge complète en moins de 5 minutes

C'est la filiale Redmi qui a fait l'annonce de la technologie, capable de recharger intégralement une batterie de 4100 mAh de capacité en moins de 5 minutes. La marque a fait la démonstration de sa technologie sur un Redmi Note 12 "Discovery Edition" modifié pour profiter du système de charge ainsi que d'une batterie 15C à haut débit.

Pour arriver à cette prouesse sans faire exploser le smartphone ni même le faire surchauffer, Xiaomi fait appel à un double chargeur GaN (nitrure de gallium) associé à plus de 50 protections de sécurité.

Redmi évoque ainsi la possibilité de récupérer 50% de capacité en moins de 2 min de charge et 100% en 4 min et 54 secondes. Malheureusement rien n'indique quand sera déployée ce type de technologie sur les appareils de Redmi et Xiaomi.