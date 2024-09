Même si les constructeurs de mobiles font de plus en plus d'efforts dans le suivi de leurs appareils et le support logiciel, avec des marques s'engageant désormais sur 7 ans, il arrive tôt ou tard que les smartphones et tablettes ne soient plus suivis.

C'est le cas d'un lot de dispositifs de chez Xiaomi qui arrivent en fin de support. Les appareils ne bénéficieront ainsi plus d'aucune mise à jour de sécurité, ce qui les rendra automatiquement vulnérables aux failles qui pourraient être découvertes....

Cela implique également parfois que ces modèles ne seront plus compatibles avec certains services qui requièrent des mises à jour de sécurité.

Voici la liste des différents appareils de Xiaomi, Redmi et Poco prochainement abandonnés :



Dispositifs Xiaomi :

Mi 1 à Mi 10 : Mi 1, Mi 2, Mi 3, Mi 4, Mi 9 Lite, Mi 9 SE, Mi 10 Lite, Mi 10 Pro

Mi Note et Mi MIX : Mi Note 2, Mi MIX, Mi MIX 2, Mi MIX 3

Mi A-series : Mi A1, Mi A2, Mi A3

Mi Pad : Mi Pad, Mi Pad 2, Mi Pad 4



Dispositifs Redmi :

Redmi 1 à Redmi 9 : Redmi 1, Redmi 2, Redmi 3, Redmi 9, Redmi 9 Prime, Redmi 9A

Redmi Note : Redmi Note 4, Redmi Note 7, Redmi Note 9

Redmi K-series : Redmi K20, K30, K40



Dispositifs Poco :

Poco F-series : Poco F1, Poco F2 Pro

Poco X-series : Poco X2, Poco X3

Poco M-series : Poco M3, Poco M3 Pro 5G

Bien entendu, il reste toujours possible d'utiliser ces appareils, néanmoins il ne faudra plus attendre de mise à jour d'Android ou MIUI. Heureusement, il existe parfois une option selon la référence de votre appareil : passer sur un OS alternatif comme GrapheneOS, LineageOS ou Copperhed.