Le couperet est tombé. Xiaomi a officialisé une décision qui va laisser un goût amer à des millions d'utilisateurs : une liste de plus de 30 smartphones ne bénéficiera pas de la mise à jour majeure vers Android 16.

Le plus surprenant dans cette annonce n'est pas la pratique, courante dans l'industrie, mais bien l'âge de certains appareils concernés, dont plusieurs modèles sortis en 2023 et 2024. Une retraite anticipée qui pose question.

Quels sont les modèles concernés par cette fin de support ?

La liste est longue et touche toutes les gammes du constructeur. Voici les principaux appareils concernés :

Série Xiaomi 12 : Xiaomi 12, 12 Lite, 12 Pro, 12S, 12S Pro, 12S Ultra, 12T et 12T Pro.

: Xiaomi 12, 12 Lite, 12 Pro, 12S, 12S Pro, 12S Ultra, 12T et 12T Pro. Série Redmi : Redmi 12, 12 5G, 13C, 13C 5G, 13R, K50 Ultra, K60, Note 12 4G, Note 12 NFC 4G, Note 12R, Note 12S, Note 12T Pro, Note 12 Turbo, Note 13 4G, Note 13 4G NFC, Note 13 5G et Note 13R Pro.

: Redmi 12, 12 5G, 13C, 13C 5G, 13R, K50 Ultra, K60, Note 12 4G, Note 12 NFC 4G, Note 12R, Note 12S, Note 12T Pro, Note 12 Turbo, Note 13 4G, Note 13 4G NFC, Note 13 5G et Note 13R Pro. Série POCO : POCO C65, F5 5G, F5 Pro, M6 Pro et X6 Neo.

: POCO C65, F5 5G, F5 Pro, M6 Pro et X6 Neo. Autres modèles : Xiaomi Civi 3 et Mix Fold 2.

Concrètement, qu'est-ce que cela change pour les utilisateurs ?

Que les propriétaires se rassurent : leur téléphone ne deviendra pas une brique du jour au lendemain. Pour compenser l'arrêt des mises à jour Android, Xiaomi déploiera sa propre surcouche, HyperOS 3.0, basée sur Android 15.

Cela signifie que les appareils continueront de recevoir des correctifs et certaines nouveautés propres à l'écosystème Xiaomi. Cependant, ils seront définitivement bloqués sur Android 15 et ne profiteront d'aucune des futures innovations logicielles de Google, ce qui, à terme, pourrait poser des problèmes de compatibilité et surtout de sécurité.

Comment savoir si mon appareil est concerné et jusqu'à quand il est protégé ?

Face à cette politique qui peut sembler floue, Xiaomi a tout de même le mérite de proposer un outil de transparence. En se rendant sur le site officiel trust.mi.com, chaque utilisateur peut vérifier le plan de support de son appareil.

La plateforme indique la version d'Android livrée à l'origine, les futures mises à jour majeures prévues, et surtout la date de fin des correctifs de sécurité ("Security Update EOL"). Cet outil permet d'anticiper la fin de vie logicielle de son smartphone et de ne pas être pris au dépourvu.

Foire Aux Questions (FAQ)

Mon téléphone va-t-il s'arrêter de fonctionner ?

Non, votre smartphone continuera de fonctionner normalement. Vous ne recevrez simplement plus les nouvelles versions majeures d'Android (au-delà d'Android 15), mais vous bénéficierez de la mise à jour vers HyperOS 3.0 et de correctifs de sécurité pendant encore quelque temps, selon le calendrier défini par Xiaomi.

Qu'est-ce que HyperOS 3.0 exactement ?

HyperOS est le système d'exploitation développé par Xiaomi qui remplace l'ancienne surcouche MIUI. Il est basé sur Android, mais intègre une interface et des fonctionnalités propres à Xiaomi. La version 3.0 sera basée sur Android 15 et permettra de maintenir une expérience utilisateur cohérente et de fournir des mises à jour de sécurité, même sans passer à Android 16.

Cette politique est-elle normale comparée aux autres marques ?

La durée du support logiciel varie énormément d'un constructeur à l'autre. Si des marques comme Google ou Samsung se sont engagées à fournir jusqu'à sept ans de mises à jour sur leurs modèles haut de gamme, d'autres, comme Xiaomi, ont souvent une politique de support plus courte, en particulier pour leurs appareils d'entrée et de milieu de gamme. Cette décision s'inscrit donc dans une tendance générale, bien que la liste des appareils concernés puisse paraître surprenante par sa taille.