Barre de son Xiaomi 2.0ch

La barre de son Xiaomi allie un design sobre à des performances audio fiables. Sa grille métallique d’une seule pièce, épurée et uniforme, lui confère un aspect léger et discret, tout en protégeant le boîtier de la poussière, de la corrosion et de l’usure.

Côté audio, la barre délivre une puissance totale de 30 W grâce à deux haut-parleurs bidirectionnels à large bande de 15 W chacun. Le son est riche, détaillé et immersif, avec une chambre acoustique en forme de pavillon qui crée une ambiance sonore profonde et enveloppante.

Le Bluetooth 5.3 assure une liaison rapide et stable pour une écoute prolongée depuis un smartphone, une tablette ou tout autre appareil compatible. Pour les connexions filaires, la barre intègre plusieurs ports audio (SPDIF, optique et auxiliaire) permettant une installation flexible, avec un décodeur audio de qualité supérieure pour un rendu fidèle.

Compacte et polyvalente, elle peut être fixée au mur (support inclus) ou simplement posée sur une base.

Vous pouvez retrouver la barre de son Xiaomi 2.0ch à 59,99 € au lieu de 69,99 € en ce moment sur le site officiel de la marque.