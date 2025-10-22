Écran PC Xiaomi 2K A27Qi

Doté d’une dalle IPS de 27 pouces avec une résolution QHD de 2560 x 1440 pixels, il affiche des images nettes et naturelles sous tous les angles, jusqu’à 178°. La qualité d’image est renforcée par la compatibilité HDR, offrant un rendu plus riche et plus précis.

Avec un taux de rafraîchissement de 100 Hz, l’affichage reste fluide et stable ; les saccades et les retards sont efficacement réduits pour un confort d’utilisation optimal.

Sa large gamme de couleurs couvre 100 % du sRGB et 95 % du DCI-P3, avec une profondeur de 8 bits et plus de 16,7 millions de teintes affichées pour un rendu réaliste et équilibré.

Son design à cadre fin sur trois côtés et son ratio écran/châssis de 90 % favorisent une immersion visuelle totale. Il est également possible de relier plusieurs moniteurs pour un espace de travail élargi.

Certifié TÜV Rheinland pour sa faible émission de lumière bleue, il protège vos yeux lors d’une utilisation prolongée grâce à son mode dédié et à la gradation CC qui réduit le scintillement.

Prix de base : 139,99 €

Barre de son pour PC Xiaomi Desktop Speaker

Dotée de quatre haut-parleurs et de radiateurs passifs doubles, elle délivre des basses puissantes et des aigus clairs, pour une restitution équilibrée sur l’ensemble des fréquences. Sa configuration acoustique stéréo et sa double disposition symétrique créent une large scène sonore, tout en permettant une localisation précise du son.

L’inclinaison ergonomique à 53° oriente le son directement vers vous, offrant une immersion totale lors des sessions d’écoute ou de jeu. Grâce à son processeur audio DSP professionnel, la barre propose cinq modes d’égalisation adaptés à chaque usage : musique, basses, voix, jeux ou cinéma.

La barre intègre également un microphone et un ruban lumineux RVB de 16 LED, proposant cinq modes d’éclairage qui peuvent s’animer au rythme de la musique.

La connectivité est complète et polyvalente : connexion filaire via câble USB-A/Type-C ou AUX 3,5 mm, ainsi qu’une connexion sans fil Bluetooth 5.3 à faible latence.

Prix de base : 69,99 €

Lampe de bureau magnétique Xiaomi Magnetic Reading Light Bar

Sa tête de 36 cm diffuse une lumière large et uniforme de 150 lumens, idéale pour éclairer un bureau entier ou d’autres surfaces de travail. L’objectif texturé et en verre céramique réduit l’éblouissement et répartit la lumière de manière homogène pour un confort visuel optimal.

Grâce à des LED avec un indice de rendu des couleurs Ra90, la lampe restitue fidèlement les teintes naturelles. Certifiée RG0 pour la lumière bleue, elle protège vos yeux même lors d’une utilisation prolongée, tout en éliminant le scintillement visible.

La batterie intégrée de 2 000 mAh offre jusqu’à 4,5 heures d’éclairage à pleine puissance. La tête de lampe est réglable, permettant d’orienter la lumière exactement là où vous en avez besoin. Trois niveaux de luminosité peuvent être ajustés par simple pression tactile.

Polyvalente, cette lampe peut être déplacée, fixée à une surface grâce à sa base magnétique ou à l’adhésif double face 3M, et utilisée comme lampe torche.

Prix de base : 14,99 €

Retrouvez le Pack Productivité Xiaomi à 169,99 € au lieu de 224,97 € en ce moment sur le site officiel.