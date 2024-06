On commence avec le vélo électrique Onesport OT05.

Il est équipé d'un moteur sans balais ANANDA 250 W et d'une batterie lithium-ion de 36 V et 18,2 Ah, offrant plus de 120 km de conduite assistée avec une seule charge.



Ses pneus tout-terrain de 27,5 pouces assurent une conduite optimale sur tous les types de terrains.



Il dispose de trois modes de conduite et d'une transmission Shimano à 7 vitesses, ainsi que de freins à disque hydrauliques avant et arrière robustes pour un freinage fluide et performant en toutes circonstances.

Le vélo intègre également un porte-bagage et est disponible en noir, blanc ou gris.

Le vélo électrique Onesport OT05 est en promotion à 899 € avec le code NNNFROT05 sur Geekbuying et livraison gratuite depuis l'UE. Son prix officiel s'élève à 999,99 €.



Passons maintenant au pack Xiaomi avec mini enceinte Mi Portable Bluetooth Speaker + Redmi Buds 5 Pro.

Les Redmi Buds 5 Pro sont certifiés pour l'Audio Hi-Res sans fil et prennent en charge le codec audio LDAC, offrant un taux d'échantillonnage allant jusqu'à 24 bits / 96 kHz pour un son ultra HD avec une distorsion minimale.

Dotés d'un double haut-parleur coaxial personnalisé, les Redmi Buds 5 Pro intègrent un haut-parleur de basses de 11 mm avec un diaphragme en titane et un tweeter piézoélectrique en céramique de 10 mm. Cette configuration permet une reproduction précise du son à toutes les fréquences, garantissant des performances équilibrées avec des aigus clairs, des médiums riches et des basses profondes, offrant ainsi une qualité sonore Hi-Fi à tout moment.

La mini enceinte intègre un double haut-parleur avec aimants permanents, une membrane en fibre de cellulose offrant une bonne résonance et une faible distorsion ainsi qu'un radiateur passif.

La Mi Portable Bluetooth Speaker prend en charge la connexion stéréo sans fil, permettant de combiner deux enceintes pour une configuration stéréo sans fil, avec des canaux audio droit et gauche.

Répondez à vos appels et raccrochez d'une simple pression sur un bouton. Le microphone intégré, offrant une haute sensibilité, un bon rapport signal / bruit et une annulation de l'écho.

L'enceinte offre jusqu'à 10 heures de musique ininterrompue avec une charge complète, est résistante à la poussière et à l'eau grâce à son indice IP67 et prend en charge le Bluetooth 5.0.

Le pack Xiaomi avec mini enceinte Mi Portable Bluetooth Speaker + Redmi Buds 5 Pro est proposé à 69,99 € au lieu de 129,98 €, soit une remise de 46 % sur le site officiel Xiaomi. Pour rappel, les prix officiels sont les suivants : 29,99 € pour l'enceinte (en ce moment en promo à 19,99 €) et 99,99 € pour les écouteurs.

Enfin, on termine avec la trottinette électrique NovaMile N20.

Équipée d'un moteur puissant de 350 W (500 W en crête), elle peut atteindre une vitesse maximale de 25 km/h, ajustable sur trois niveaux différents, et sa batterie lithium-ion de 36 V et 10 Ah offre une autonomie jusqu'à 30 km.

Les pneus en nid d'abeille increvables de 8,5 pouces sont conçus pour bien absorber les chocs, et le double frein assure une sécurité accrue : lors du freinage, les systèmes de disques E-ABS avant et arrière s'activent séquentiellement pour réduire la distance de freinage.

Un grand écran LED permet de visualiser clairement toutes les informations d'un seul coup d'œil, même en plein soleil.

La lumière LED avant améliore la visibilité pour la conduite de nuit, tandis que les feux arrière clignotent en rouge lors du freinage.

La trottinette électrique NovaMile N20 est à 194,21 € avec le code NNNFRN20 sur Geekbuying et livraison gratuite depuis l'UE.



À découvrir également sur GNT :