Depuis son entrée sur le marché automobile le 3 avril 2024, Xiaomi EV, la filiale automobile électrique du groupe chinois, a transformé l'essai avec une rapidité déconcertante.

L'annonce du franchissement du cap des 500 000 livraisons cumulées confirme une stratégie industrielle et commerciale agressive qui porte ses fruits sur un secteur pourtant ultra-concurrentiel.

Une croissance qui dépasse toutes les prévisions

Le constructeur a maintenu un rythme de livraisons supérieur à 40 000 unités mensuelles pour le troisième mois consécutif en novembre. Cette performance stable démontre que le succès initial du géant Xiaomi EV n'était pas un simple coup d'éclat. La dynamique est telle que les commandes prévues pour 2025 ont déjà excédé l'objectif annuel initial, fixé à 350 000 véhicules.

Face à cette demande, Lei Jun, fondateur et PDG de Xiaomi, a révisé les ambitions à la hausse, projetant désormais plus de 400 000 livraisons pour l'année 2025.

Cette trajectoire témoigne non seulement de l'attrait des consommateurs, mais aussi de la montée en puissance des capacités de production, de la logistique et du service après-vente de la marque.

Deux modèles pour conquérir le marché

Le succès de Xiaomi repose sur une gamme ciblée mais efficace. La berline Xiaomi SU7, lancée le 28 mars 2024, a immédiatement capté l'attention, suivie de près par le crossover électrique YU7, commercialisé dès le 26 juin.

Ce dernier se positionne en concurrent direct du Tesla Model Y et a déjà réussi à dépasser les livraisons domestiques de son rival américain en octobre.

Le 500 000ème exemplaire de ses véhicules électriques produit, un SUV YU7 Max de couleur Vert Émeraude, illustre parfaitement le positionnement de la marque : des voitures technologiques, performantes et désirables.

L'intégration poussée des logiciels maison et de l'écosystème électronique de Xiaomi séduit particulièrement une clientèle jeune et connectée.

Structurer le succès et préparer l'avenir

Pour soutenir cette croissance effrénée, Xiaomi déploie rapidement son infrastructure physique. L'entreprise a ouvert 17 nouvelles concessions en novembre, portant son total à 441 magasins dans 131 villes chinoises.

La marque a même lancé un « Programme d'Achat de Véhicules en Stock » pour réduire les délais d'attente, qui ont pu atteindre 62 semaines pour le YU7.

Les ambitions du groupe chinois vont pouvoir s'étendre au-delà de son marché national. Xiaomi prépare activement son expansion internationale, avec l'Europe comme première cible dès 2027. Des essais de la SU7 Ultra ont déjà eu lieu en Allemagne, signalant que la prochaine étape de cette offensive est déjà enclenchée.